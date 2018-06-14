Американские астронавты вышли в открытый космос с МКС

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Американские астронавты Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел вышли в открытый космос для установки новых камер на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) и ее технического обслуживания, НАСА ведет прямую трансляцию.

Официальное время начала планового выхода в открытый космос 15.06 мск, когда астронавты перевели скафандры на автономное питание и покинули шлюз "Квест".

Им предстоит работать в открытом космосе в течение 6,5 часов. Ранее сообщалось, что новые камеры будут установлены для слежения за будущими стыковками пилотируемых космических кораблей с МКС.