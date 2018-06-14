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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы НАСА обнаружили гигантские запасы органики на Церере

12:3314.06.2018
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© НАСАЦерера, изображение сделано космическим аппаратом DawnЦерера, изображение сделано космическим аппаратом Dawn
© НАСА
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Зонд Dawn обнаружил на поверхности Цереры огромные запасы органики, о существовании которых ученые раньше не подозревали, говорится в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

Харон - спутник Плутона
© NASA / JHUAPL/SwRI
Астрономы нашли графит на Церере и Хароне, спутнике Плутона
"Если анализировать спектр Цереры, ориентируясь на "космическую", а не земную органику, то тогда окажется, что примерно половина ее поверхности покрыта существенными залежами подобных соединений. Это намного больше, чем 6-10%, о которых мы говорили в недавнем прошлом", — заявила Ханна Каплан (Hannah Kaplan) из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере (США).

Первые снимки Цереры, полученные зондом Dawn в марте 2015 года после его прибытия к карликовой планете, раскрыли  две необычные структуры, которые никто не ожидал увидеть – загадочные белые пятна в кратере Оккатор, оказавшиеся следами густого "рассола", и необычную пирамидальную гору Ахуна, возвышающуюся над Церерой на четыре километра.

Впоследствии Dawn и его научная команда выяснили, что Ахуна на самом деле является древним, уже "потухшим" криовулканом, а белые пятна оказались источником временной атмосферы Цереры, состоящей из водных паров. Кроме того, в других регионах ученые нашли залежи "чистого" льда, указавшие на то, что поверхность Цереры непрерывно обновляется, так как эти льды должны были давно испариться в космос, а также следы органических соединений.

Как рассказывает Каплан, скопления органики, открытые Dawn фактически сразу после прибытия к Церере, считались заурядной особенностью карликовых планет и не вызывали большого интереса среди планетологов до того, как зонд нашел первые намеки на существование водного океана в недрах Цереры.

Кратер Юлинг, где зонд Dawn нашел следы испарения и замерзания воды
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/ASI/INAF
НАСА: Церера оказалась химически и геологически "живой" карликовой планетой

Это открытие заставило ученых задуматься о том, как органика, присутствующая на поверхности карликовой планеты и в ее недрах, могла повлиять на состав вод этого океана и его эволюцию в прошлом. Подобные идеи, в свою очередь, побудили Каплан и ее коллег повторно проанализировать данные по спектру Цереры, собранные Dawn, и заново вычислить долю органики на ее поверхности.

Исполняя эти рутинные замеры, ученые заметили, что породы на поверхности Цереры были ближе по своему составу к так называемым углистым хондритам, одному из самых распространенных типов астероидов, чем к Земле и к другим планетам. Это заставило их предположить, что ее запасы органики могут иметь аналогичное происхождение.

Подобная гипотеза, в свою очередь, имеет одно важное следствие – "космическая" органика имеет совершенно иной состав и спектр, нежели те соединения, которые можно найти на Земле, Титане и других планетах Солнечной системы, и иначе взаимодействует с водой. Опираясь на это предположение, ученые повторно проанализировали данные, которые собирали инфракрасные спектрометры Dawn.

Кратер Оккатор на планете Церера
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
НАСА: крупнейшая гора на Церере оказалась ледяным вулканом

Как оказалось, на поверхности Цереры заметно больше органики, чем считали раньше ученые – она покрывает примерно половину ее поверхности, а не 6-10%, как считали участники научной команды Dawn раньше.

Подобный вывод стал большой неожиданностью для ученых. Как отмечает Каплан, присутствие столь больших запасов органики нельзя объяснить тем, что на Цереру постоянно падают хондриты или кометы с аналогичным химическим составом – они будут содержать или слишком мало подобных веществ, или же будут слишком большими для того, чтобы "пережить" падение на карликовую планету.

Как надеются ученые, две других межпланетных миссии, "Хаябуса-2" и OSIRIS-REx, помогут нам раскрыть эту загадку, проанализировав химический состав хондритов с близкого расстояния и доставив фрагменты их пород назад на Землю.

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