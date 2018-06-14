В ДВФУ изобрели новый тип оптической нанокерамики для космической связи

ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Группа молодых ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке создала новый тип оптической керамики, который можно применять в наземной и космической оптической связи, сообщает вуз.
Оптическая керамика была получена в результате цикла работ по дизайну прозрачных поликристаллических материалов с заданными свойствами. Заявка на изобретение подана в РосПатент. Нанокерамика YAG:Nd по своим характеристикам превосходит коммерческие стекла и монокристаллы, используемые сегодня в лазерных технологиях.
"Важным результатом изобретения станет упрощение и удешевление технологии производства прозрачных керамик. В частности, простое управление сортом и количеством активной добавки позволяет варьировать функционал конечного материала", — сообщил старший научный сотрудник Школы естественных наук Денис Косьянов.
Также новую керамику можно использовать для мониторинга загрязнений, разработки приборов высокоточного измерения расстояний, реализации новых режимов лазерной обработки, записи и хранения информации.