В ДВФУ изобрели новый тип оптической нанокерамики для космической связи

Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото

Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Группа молодых ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке создала новый тип оптической керамики, который можно применять в наземной и космической оптической связи, сообщает вуз.

Оптическая керамика была получена в результате цикла работ по дизайну прозрачных поликристаллических материалов с заданными свойствами. Заявка на изобретение подана в РосПатент. Нанокерамика YAG:Nd по своим характеристикам превосходит коммерческие стекла и монокристаллы, используемые сегодня в лазерных технологиях.

"Важным результатом изобретения станет упрощение и удешевление технологии производства прозрачных керамик. В частности, простое управление сортом и количеством активной добавки позволяет варьировать функционал конечного материала", — сообщил старший научный сотрудник Школы естественных наук Денис Косьянов.

Также новую керамику можно использовать для мониторинга загрязнений, разработки приборов высокоточного измерения расстояний, реализации новых режимов лазерной обработки, записи и хранения информации.