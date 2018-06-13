Гигантская буря на Марсе не "закопает" ровер Opportunity, заявили в НАСА

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мощная пылевая буря, охватившая весь Марс, вряд ли "закопает" марсоход Opportunity под грудой песка, но может "заморозить" его, если она продолжится несколько месяцев и температуры на планете будут аномально низкими, заявили ученые на пресс-брифинге в Лаборатории реактивного движения НАСА.

"Одна из главных загадок Марса заключается в том, что мы не знаем, почему такие шторма возникают далеко не каждый сезон и почему они иногда покрывают почти всю планету. Мы уже 20 лет наблюдаем за Марсом, и еще не видели такого – заурядный региональный шторм вырос до размеров планетарной бури, затронув не только Opportunity, и Curiosity на другом конце планеты", — заявил Ричард Зурек (Richard Zurek), научный руководитель миссии.

Суровые будни Марса

Марсоход Opportunity, работающий на поверхности Марса уже 14 лет, недавно успешно пережил самые тяжелые месяцы марсианской "зимы" – самого холодного и темного времени года, когда красная планета находится на максимальном удалении от Солнца.

Единственным источником тепла и энергии на борту Opportunity, в отличие от марсохода Curiosity, оснащенного радиоизотопными генераторами, являются его солнечные батареи, эффективность работы которых резко снижается при наступлении зимы и осени по двум причинам.

Помимо растущего расстояния между Солнцем и Марсом, жизнь марсоходу осложняют пылевые бури, начинающиеся в конце марсианской осени и продолжающиеся практически всю зиму. Эти шторма покрывают батареи ровера большим количеством песка, что еще сильнее уменьшает их КПД.

Инженеры НАСА нашли остроумный выход из этой опасной ситуации, останавливая марсоход каждую зиму и осень и наклоняя его солнечные батареи таким образом, что они будут одновременно и получать максимум света, и песок не будет накапливаться на их поверхности. При наличии достаточно крутых холмов это позволяет Opportunity продолжать передвигаться по Марсу и изучать его поверхность даже во время зимовки.

Несмотря на официальное завершение "сезона бурь", две недели назад кратер Индевор, где сейчас находится Opportunity, накрыла мощнейшая пылевая буря, резко осложнившая жизнь марсоходу-ветерану и ученым НАСА.

Пылевое "затмение"

"Утром 30 мая наши коллеги, наблюдающие за Марсом с орбитальных станций, сообщили о том, что рядом с кратером Индевор возникла небольшая пылевая буря. Изначально мы не беспокоились и не стали отменять трехдневный план по изучению Марса, который в этот момент исполнял ровер. Буквально на следующий день концентрация пыли в атмосфере выросла почти в два раза", — рассказывает Джон Каллас (John Callas), руководитель миссии в НАСА.

Как отмечает ученый, в понедельник, 4 июня, пыли стало так много, что солнечные батареи марсохода начали вырабатывать в два раза меньше энергии, чем до начала бури. Это заставило научную команду Opportunity отменить все исследования и перевести ровер в энергосберегающий режим, отключив все его научные инструменты.

"На следующий день на Марсе стало так темно, что мы просто не смогли измерить уровень пыли в воздухе. Все, что мы смогли выяснить – КПД солнечных батарей упал до 25%, что вынудило нас временно отключить радиопередатчики Opportunity на один день для того, чтобы накопить достаточное количество энергии для последующих сеансов связи с Землей", — продолжает планетолог.

В минувшее воскресенье, 10 июня, концентрация пыли, судя по дальнейшему падению в КПД батарей, достигла рекордных значений, и на Марсе, как выразился Каллас, "наступила вечная ночь". Солнечные панели ровера, по его словам, начали вырабатывать так мало энергии, что возникла угроза для жизни аппарата, что вынудило НАСА перевести его в "режим ЧП" до того времени, когда буря не закончится.

"Родственник в коме"

"После того, как мы перевели Opportunity в безопасный режим в понедельник, мы постоянно наблюдаем за Марсом при помощи радиотарелок DSN, однако нам пока не удалось установить связь с ровером. Если его батареи будут получать меньше 22 ватт энергии в час, то его часы, последняя активная система, отключатся, и у нас появятся дополнительные сложности по его "пробуждению", — отметил ученый.

Как подчеркивает Каллас, жизни Opportunity пока ничего серьезно не угрожает – несмотря на огромное число частиц пыли в атмосфере, она не сможет "закопать" ровер в почве Марса, и вряд ли полностью покроет его солнечные батареи или выведет из строя его колеса и прочие движущиеся части.

Единственной большой угрозой для жизни марсохода пока остается то, что теперь он не может самостоятельно обогревать себя, за исключением небольшого числа плутониевых "обогревателей" в его корпусе. Если температуры воздуха опустятся ниже отметки в 40 градусов Цельсия ниже нуля, то тогда батареи ровера могут выйти из строя. Нечто похожее произошло с "близнецом" Opportunity, марсоходом Spirit, застрявшем на одном из склонов кратера Индевор.

"Мы уже провели серию симуляций, используя те данные, которые марсоход собрал перед отключением. Эти расчеты показывают, что температуры вряд ли опустятся ниже отметки в минус 36 градусов, и в таком виде мы сможем проработать столько, сколько нужно будет для выживания в подобных условиях. Вдобавок, сейчас на Марсе наступает лето, и чем дольше продлится буря, тем проще будет марсоходу ее переносить", — добавляет Зурек.

Тем не менее, как признал Каллас, сейчас участники миссии очень сильно переживают за ровер, и относятся к нему, как выразился ученый, "как к близкому родственнику в состоянии комы", которая может продлиться несколько месяцев.

Сезон бурь

Длительность шторма, по словам планетологов, пока предсказать невозможно – для этого необходимо замерить максимальную высоту, на которую поднимаются пылинки. Если пыль проникает в верхние слои атмосферы Марса, то тогда шторм может продлиться несколько месяцев и охватить всю территорию планеты.

Его следы, как добавил Джим Уотзин (Jim Watzin), руководитель программы изучения Марса в штаб-квартире НАСА, были заметны не только в кратере Индевор, но и для марсохода Curiosity, работающего фактически на другой "стороне" планеты в кратре Гейл.

Ядерная энергоустановка этого ровера, как подчеркнул чиновник, делает эту бурю неприятной, но не опасной неожиданностью для него – все инструменты, включая камеры "большого брата" Opportunity, работают сейчас нормально.

Сейчас и Curiosity, и орбитальные группировки НАСА и ЕКА ведут совместные наблюдения за пылью для оценки того, в каких условиях находится марсоход-ветеран и угрожает ли его жизни что-то более серьезное, чем низкие температуры. Как надеются ученые, все закончится благополучно, и марсоход-ветеран успешно выйдет из комы для того, чтобы продолжить свой 14 год работы на Марсе.



