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Гигантская буря на Марсе не "закопает" ровер Opportunity, заявили в НАСА

21:5213.06.2018
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© NASA/JPL-Caltech/MSSSПылевая буря, угрожающая жизни марсохода OpportunityПылевая буря, угрожающая жизни марсохода Opportunity
© NASA/JPL-Caltech/MSSS
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мощная пылевая буря, охватившая весь Марс, вряд ли "закопает" марсоход Opportunity под грудой песка, но может "заморозить" его, если она продолжится несколько месяцев и температуры на планете будут аномально низкими, заявили ученые на пресс-брифинге в Лаборатории реактивного движения НАСА.

Марсоход. Архивное фото
© NASA
Сильнейшая песчаная буря повлияла на работу марсохода Opportunity
"Одна из главных загадок Марса заключается в том, что мы не знаем, почему такие шторма возникают далеко не каждый сезон и почему они иногда покрывают почти всю планету. Мы уже 20 лет наблюдаем за Марсом, и еще не видели такого – заурядный региональный шторм вырос до размеров планетарной бури, затронув не только Opportunity, и Curiosity на другом конце планеты", — заявил Ричард Зурек (Richard Zurek), научный руководитель миссии.

Суровые будни Марса

Марсоход Opportunity, работающий на поверхности Марса уже 14 лет, недавно успешно пережил самые тяжелые месяцы марсианской "зимы" – самого холодного и темного времени года, когда красная планета находится на максимальном удалении от Солнца.

Единственным источником тепла и энергии на борту Opportunity, в отличие от марсохода Curiosity, оснащенного радиоизотопными генераторами, являются его солнечные батареи, эффективность работы которых резко снижается при наступлении зимы и осени по двум причинам.

Помимо растущего расстояния между Солнцем и Марсом, жизнь марсоходу осложняют пылевые бури, начинающиеся в конце марсианской осени и продолжающиеся практически всю зиму. Эти шторма покрывают батареи ровера большим количеством песка, что еще сильнее уменьшает их КПД.

Камень Esperance6, где марсоход Opportunity обнаружил признаки существования в прошлом на Марсе пресной воды
© NASA / JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ.
Марсоход Opportunity нашел следы пресной воды на Марсе

Инженеры НАСА нашли остроумный выход из этой опасной ситуации, останавливая марсоход каждую зиму и осень и наклоняя его солнечные батареи таким образом, что они будут одновременно и получать максимум света, и песок не будет накапливаться на их поверхности. При наличии достаточно крутых холмов это позволяет Opportunity продолжать передвигаться по Марсу и изучать его поверхность даже во время зимовки.

Несмотря на официальное завершение "сезона бурь", две недели назад кратер Индевор, где сейчас находится Opportunity, накрыла мощнейшая пылевая буря, резко осложнившая жизнь марсоходу-ветерану и ученым НАСА.

Пылевое "затмение"

"Утром 30 мая наши коллеги, наблюдающие за Марсом с орбитальных станций, сообщили о том, что рядом с кратером Индевор возникла небольшая пылевая буря. Изначально мы не беспокоились и не стали отменять трехдневный план по изучению Марса, который в этот момент исполнял ровер. Буквально на следующий день концентрация пыли в атмосфере выросла почти в два раза", — рассказывает Джон Каллас (John Callas), руководитель миссии в НАСА.

Как отмечает ученый, в понедельник, 4 июня, пыли стало так много, что солнечные батареи марсохода начали вырабатывать в два раза меньше энергии, чем до начала бури. Это заставило научную команду Opportunity отменить все исследования и перевести ровер в энергосберегающий режим, отключив все его научные инструменты.

Марсоход Opportunity
© NASA
Марсоход Opportunity передал первые фотографии после "зимовки"

"На следующий день на Марсе стало так темно, что мы просто не смогли измерить уровень пыли в воздухе. Все, что мы смогли выяснить – КПД солнечных батарей упал до 25%, что вынудило нас временно отключить радиопередатчики Opportunity на один день для того, чтобы накопить достаточное количество энергии для последующих сеансов связи с Землей", — продолжает планетолог.

В минувшее воскресенье, 10 июня, концентрация пыли, судя по дальнейшему падению в КПД батарей, достигла рекордных значений, и на Марсе, как выразился Каллас, "наступила вечная ночь". Солнечные панели ровера, по его словам, начали вырабатывать так мало энергии, что возникла угроза для жизни аппарата, что вынудило НАСА перевести его в "режим ЧП" до того времени, когда буря не закончится.

"Родственник в коме"

"После того, как мы перевели Opportunity в безопасный режим в понедельник, мы постоянно наблюдаем за Марсом при помощи радиотарелок DSN, однако нам пока не удалось установить связь с ровером. Если его батареи будут получать меньше 22 ватт энергии в час, то его часы, последняя активная система, отключатся, и у нас появятся дополнительные сложности по его "пробуждению", — отметил ученый.

Как подчеркивает Каллас, жизни Opportunity пока ничего серьезно не угрожает – несмотря на огромное число частиц пыли в атмосфере, она не сможет "закопать" ровер в почве Марса, и вряд ли полностью покроет его солнечные батареи или выведет из строя его колеса и прочие движущиеся части.

Единственной большой угрозой для жизни марсохода пока остается то, что теперь он не может самостоятельно обогревать себя, за исключением небольшого числа плутониевых "обогревателей" в его корпусе. Если температуры воздуха опустятся ниже отметки в 40 градусов Цельсия ниже нуля, то тогда батареи ровера могут выйти из строя. Нечто похожее произошло с "близнецом" Opportunity, марсоходом Spirit, застрявшем на одном из склонов кратера Индевор.

Очередное селфи марсохода Curiosity
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
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"Мы уже провели серию симуляций, используя те данные, которые марсоход собрал перед отключением. Эти расчеты показывают, что температуры вряд ли опустятся ниже отметки в минус 36 градусов, и в таком виде мы сможем проработать столько, сколько нужно будет для выживания в подобных условиях. Вдобавок, сейчас на Марсе наступает лето, и чем дольше продлится буря, тем проще будет марсоходу ее переносить", — добавляет Зурек.

Тем не менее, как признал Каллас, сейчас участники миссии очень сильно переживают за ровер, и относятся к нему, как выразился ученый, "как к близкому родственнику в состоянии комы", которая может продлиться несколько месяцев.

Сезон бурь

Длительность шторма, по словам планетологов, пока предсказать невозможно – для этого необходимо замерить максимальную высоту, на которую поднимаются пылинки. Если пыль проникает в верхние слои атмосферы Марса, то тогда шторм может продлиться несколько месяцев и охватить всю территорию планеты.

Его следы, как добавил Джим Уотзин (Jim Watzin), руководитель программы изучения Марса в штаб-квартире НАСА, были заметны не только в кратере Индевор, но и для марсохода Curiosity, работающего фактически на другой "стороне" планеты в кратре Гейл.

Прибор REMS на борту марсохода Curiosity
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
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Ядерная энергоустановка этого ровера, как подчеркнул чиновник, делает эту бурю неприятной, но не опасной неожиданностью для него – все инструменты, включая камеры "большого брата" Opportunity, работают сейчас нормально.

Сейчас и Curiosity, и орбитальные группировки НАСА и ЕКА ведут совместные наблюдения за пылью для оценки того, в каких условиях находится марсоход-ветеран и угрожает ли его жизни что-то более серьезное, чем низкие температуры. Как надеются ученые, все закончится благополучно, и марсоход-ветеран успешно выйдет из комы для того, чтобы продолжить свой 14 год работы на Марсе.


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