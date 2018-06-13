Верующие люди живут на четыре года дольше атеистов, выяснили ученые

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Анализ некрологов в американских газетах раскрыл любопытную зависимость – глубоко верующие люди в среднем живут на 3-4 года дольше, чем агностики и атеисты. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Social Psychological and Personality Science.

"Что интересно, в городах, где много религиозных людей, эти плюсы "перетекали" и на неверующих людей. Это может быть связано с тем, что атеисты и агностики перенимали часть жизненных норм, привычек и шаблонов поведения у верующих соседей и знакомых", — рассказывает Лаура Уоллэс (Laura Wallace) из университета штата Огайо (США).

В последние несколько десятилетий антропологи уделяют большое внимание тому, какую роль играла вера в развитии человечества. Большинство ученых сегодня считает, что человек биологически предрасположен к религии, так как подобные верования помогали сообществам первых людей сплачиваться.

Вдобавок, недавно биологи нашли особую зону в мозге, облучение которой магнитным полем подрывает веру в иррациональные феномены, и выяснили, что регулярное посещение церквей заметно снижало вероятность преждевременной смерти среди пожилых женщин.

Уоллэс и ее коллеги открыли еще одну необычную взаимосвязь между конфессиональной принадлежностью, здоровьем и продолжительностью жизни, изучив несколько тысяч некрологов, опубликованных в последние годы в местных газетах в 42 разных городах США.

При анализе этих данных, как отмечают ученые, они учитывали пол и супружеский статус каждого усопшего. Как правило, женщины и семейные люди живут намного дольше, чем мужчины, холостяки, вдовы и прочие люди, не имеющие семьи или просто "второй половины".

Когда социологи учли все эти побочные факторы, они обнаружили, что религиозные люди в среднем живут на 3,5-4 года дольше, чем те усопшие, в чьих некрологах не была указана их конфессиональная принадлежность или упоминалось ее отсутствие.

Часть этого благотворного эффекта, как отмечает Уоллэс, была связана с тем, что религиозные люди часто участвуют в различных общинных мероприятиях, которые проводят их церкви, и чаще ведут более здоровый образ жизни, чем неверующие люди, благодаря постам и запретам на употребление спиртного и наркотиков.

Все это, с другой стороны, объясняет благотворный эффект лишь примерно на треть, и ученые пока не понимают, с чем связано продление жизни религиозных людей на остальные 2-3 года, о которых говорит статистика. В ближайшее время Уоллэс и ее коллеги попытаются раскрыть эту загадку, анализируя другие аспекты поведения верующих и атеистов, а также собирая более широкую статистику.