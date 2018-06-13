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РИА Наука
РИА Наука

Физики создали первый квантовый чип с "вечной" памятью

20:0013.06.2018
(обновлено: 20:22 13.06.2018)
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© TU Delft/ScixelТак художник представил себе вечные кубиты и узлы в квантовой глобальной сетиТак художник представил себе вечные кубиты и узлы в квантовой глобальной сети
© TU Delft/Scixel
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Физики из Голландии создали первый "алмазный" квантовый процессор, ячейки памяти которого обновляются быстрее, чем исчезают квантовые связи между ними, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Так художник представил себе то, как работает квантовый компьютер Михаила Лукина и его коллег
© РИА Новости / Алина Полянина
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"Эти опыты показывают, что мы все ближе подходим к созданию реальных квантовых сетей и квантовых вычислительных устройств. Конечно, частоту подобных обновлений содержимого кубитов нужно увеличить еще примерно в 100 раз, чтобы такие вычислительные системы стали полезными на практике, однако достичь этого вполне реально", — комментирует открытие Жульен Лора (Julien Laurat), физик из Сорбонны в Париже (Франция).

Кубиты представляют собой одновременно и ячейки памяти, и вычислительные модули квантового компьютера, которые могут одновременно хранить в себе и логический ноль, и единицу благодаря законам квантовой физики. Объединение нескольких кубитов в единую вычислительную систему позволяет очень быстро решать математические или физические задачи, поиск ответа на которые при помощи методик перебора заняло бы время, сопоставимое со сроками жизни Вселенной.

Как рассказывал РИА "Новости" Алексей Устинов, один из ведущих ученых Российского квантового центра, физики быстро научились изготовлять одиночные кубиты, способные жить достаточно долго для ведения вычислений. С другой стороны, попытки объединить несколько кубитов сталкиваются сегодня с большими трудностями из-за того, что записать и считать данные из них не так просто, как изначально казалось.

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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Одна из главных проблем, как рассказывает Рональд Хэнсон (Ronald Hanson), физик из университета Дельфта (Нидерландов) —  связи между кубитами "живут" гораздо меньше времени, чем ученые тратят на их установление. По этой причине квантовый компьютер не может работать постоянно, периодически обновляя содержимое кубитов и связи между ними, как это делают ячейки оперативной памяти обычных вычислительных машин.

Хэнсон и его команда смогли решить эту проблему, используя набирающие популярность кубиты на базе миниатюрных синтетических алмазов и особый алгоритм "запутывания" этих ячеек памяти квантового компьютера.

"Сердцем" такого вычислительного модуля служит дефект — атом азота или другого элемента, "затесавшийся" в толщу атомов углерода. Подобные дефекты ученые называют "вакансиями", или NV-центрами, так как добавление атома азота в алмаз создает в его кристаллической решетке особое пустое место с необычными свойствами. В этой точке атом углерода отсутствует, но при этом она обладает всеми свойствами атома, который бы находился в этой точке в "замороженном" состоянии.

Первый репрограммируемый квантовый компьютер
© Фото : Shantanu Debnath and Emily Edwards
Физики создали первый программируемый квантовый компьютер

Благодаря этому алмазные кубиты, как рассказывает Хэнсон, изначально обладают очень длинными сроками жизни по сравнению с другими ячейками памяти. Голландским ученым удалось еще продлить им жизнь, защитив дефекты от всех источников помех, и создать набор методику, позволявшую им "запутывать" электроны в NV-центрах по 40 раз за секунду, заставляя их обмениваться одиночными частицами света.

Вкупе с очень долгими сроками жизни кубита – около 300-500 миллисекунд, эта технология позволяет непрерывно обновлять их содержимое по 10 раз в секунду и фактически делает их "вечными".  Теперь ученые могут считывать содержимое ячейки памяти, перенося ее в другой кубит, обновлять ее и затем заново записывать считанные данные с 100% шансом на успех.

"Это превращает нашу квантовую сеть в аналог обычного интернета – у нас всегда есть "носители информации" и любые узлы в ней могут обмениваться данными в любой момент времени. Вместе с нашими партнерами из телекоммуникационных компаний, мы планируем соединить сразу четыре города в Нидерландах при помощи квантовой запутанности. Они станут первыми узлами   квантового интернета в 2020 году", — заключает Хэнсон.

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