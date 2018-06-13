РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Физики из США уточнили прогнозы по наступлению "ядерной зимы"

16:2413.06.2018
(обновлено: 16:33 13.06.2018)
4213819
© Фото : public domainОблако, образовавшееся после взрыва Кастл Браво на атолле Бикини. 1 марта 1954Облако, образовавшееся после взрыва Кастл Браво на атолле Бикини. 1 марта 1954
© Фото : public domain
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Арсеналы всех ядерных держав должны содержать в себе не более 100 боеголовок для того, чтобы их применение не вызвало "ядерную зиму" или "ядерную осень" и не привело к исчезновению человечества даже без ответного удара, говорится в статье, опубликованной в журнале Safety.

Испытания ядерного оружия на атолле Муророа. 1971
© AFP 2018
Конец света на кончике пера: 30-летие ядерной зимы
"Имея сто ядерных боезарядов, ядерные державы не потеряют потенциал сдерживания, но при этом избегут наступления "ядерной осени" и массовой гибели своих собственных же граждан. Если бы мы использовали всего тысячу из имеющихся у нас боеголовок, а потенциальный противник не ответил бы нам, мы бы убили в 50 раз больше американцев, чем террористы во время атак 11 сентября 2001 года", — заявил Джошуа Пирс (Joshua Pearce) из Технологического университета Мичигана в Хафтона (США).

Оружие судного дня

Сегодня в мире существует девять ядерных держав – пять "официальных", подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года, и четыре "нарушителя режима", явно или косвенно заявлявших о наличии у них подобных боезарядов. К числу первых относятся США, Россия, Франция, Британия и Китай, а вторых – Индия, Пакистан и КНДР, "открыто" нарушающие ДНЯО, и Израиль с его политикой "ядерной непрозрачности".

За годы холодной войны и локальных конфликтов все эти страны накопили огромное число ядерных боезарядов – около 15 тысяч боеголовок, авиационных бомб и прочих взрывных устройств. По текущим оценкам ученых, подобных запасов хватит для того, чтобы полностью стереть всю жизнь с лица Земли несколько десятков раз.

Только 35 лет назад физики и биологи начали задумываться о том, к каким последствиям приведет ограниченная ядерная война, допустимая и применяемая в рамках российской, и в рамках американской военной доктрины для "деэскалации" конфликтов и при появлении угрозы для существования государства. 

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
Эксперт: американская ядерная доктрина провоцирует новую гонку вооружений

Как тогда предположили ученые, применение нескольких десятков или сотен атомных боезарядов могло вызвать "ядерную зиму" – резкое похолодание климата, вызванное огромной массой пыли и сажи, выброшенной в атмосферу после ядерных атак. Главной причиной смерти людей в таком сценарии послужит не сам термоядерный удар или радиация, а массовый голод и низкие температуры.

Эти прогнозы, как рассказывает Пирс, были составлены Карлом Саганом, известнейшим астрономом, и его командой при помощи достаточно простых компьютеров и столь же простых моделей. К примеру, они не учитывали то, как исчезновение глобальной торговой сети повлияет на жизнь разных стран, их сельское хозяйство и критически важные области промышленности.

Математика смерти

Руководствуясь подобными идеями, Пирс и его команда обновили модель "ядерной зимы" и попытались вычислить число боеголовок, при применении которых последствия для климата и населения Земли были бы не столь катастрофическими.

Меняя число ядерных боезарядов в арсеналах воюющих стран и то, на какие цели они были направлены, ученые оценивали массу пепла, возникавшую в ходе таких бомбардировок, и последствия его попадания в атмосферу.

Как показали эти расчеты, даже при полном отражении ответной атаки, применение семи  тысяч или одной тысячи боеголовок приведет к катастрофическим последствиям. Только за первый год после условного ядерного конфликта между США и Китаем "ядерная осень" и голод уничтожат около пяти миллионов американцев, а число жертв в дальнейшем только вырастет из-за разрушенных торговых связей.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Susan Walsh, pool
Безумный саммит в Сингапуре: что родила гора

По этой причине физики рекомендуют всем ядерным державам ограничить свои арсеналы до ста боезарядов. Их одновременное применение по-прежнему нанесет непоправимый экономический ущерб "условному противнику", но при этом оно не вызовет ядерной зимы и необратимых изменений климата.

"С этой точки зрения, крайне нерациональным выглядит то, что сегодня США тратит миллиарды долларов на поддержание ядерного арсенала, применение которого причинит не меньший вред для нас самих, чем для наших потенциальных противников. У некоторых других стран ситуация еще хуже – для Израиля или Северной Кореи применение ядерного оружия будет настоящим суицидом", — заключает Пирс.

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет
Комментировать
РИА Наука
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Василий Васильевич
Ядерная зима уже стучится в дверь США.
16:28
13.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена