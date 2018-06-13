Российские ученые разрабатывают миссию по доставке грунта с Марса на Землю

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские ученые разрабатывают миссию по доставке на Землю грунта с Марса, сообщил на научной конференции в Институте космических исследований РАН научный руководитель института Лев Зеленый.
"На будущее мы думаем о подготовке миссии по возврату грунта с Фобоса, и наконец, это, конечно, будет шагом к более сложной миссии по возврату грунта с Марса", — рассказал он.
Согласно представленной им презентации, такой проект возможен после 2025 года. Она должна стать продолжением миссии "Бумеранг" по доставке на Землю грунта со спутника Марса Фобоса. Реализация этого проекта возможна в 2024-2025 годах.
В презентации указывается, что обсуждается участие в этих проектах Европейского космического агентства.