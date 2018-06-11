Эксперт рассказал о рисках разработок космического вооружения в Китае

ЖЕНЕВА, 11 июн — РИА Новости. Китай активней США и России в гонке вооружений в космическом пространстве, особенно в области разработки систем противоспутникового оружия, заявил профессор факультета политологии Колумбийского университета, доктор наук Роберт Легволд на полях Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, который проходит в Женеве.

"Все три страны (Россия, Китай и США) активно работают над созданием противоспутникового оружия, что потенциально является крайне дестабилизирующим фактором. Китай особенно активен в этой области, поскольку она является ключевой для его защиты в возможной войне с применением обычных вооружений с Соединенными Штатами в Восточной Азии", — сказал он журналистам.

По словам Легволда, проблема заключается в том, что те же спутники раннего оповещения, которые играют ключевую роль в системах обычных вооружений военно-морских и военно-воздушных сил и средств США, также необходимы для раннего оповещения о ядерных атаках.

"Поэтому высок риск того, что использование Китаем противоспутникового оружия в конфликте с применением обычных вооружений может быть ошибочно истолковано Соединенными Штатами как часть нападения с применением ядерного оружия", — заключил эксперт.