Эксперт рассказал о рисках разработок космического вооружения в Китае

ЖЕНЕВА, 11 июн — РИА Новости. Китай активней США и России в гонке вооружений в космическом пространстве, особенно в области разработки систем противоспутникового оружия, заявил профессор факультета политологии Колумбийского университета, доктор наук Роберт Легволд на полях Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, который проходит в Женеве.
По словам Легволда, проблема заключается в том, что те же спутники раннего оповещения, которые играют ключевую роль в системах обычных вооружений военно-морских и военно-воздушных сил и средств США, также необходимы для раннего оповещения о ядерных атаках.
"Поэтому высок риск того, что использование Китаем противоспутникового оружия в конфликте с применением обычных вооружений может быть ошибочно истолковано Соединенными Штатами как часть нападения с применением ядерного оружия", — заключил эксперт.