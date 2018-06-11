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Запуск российского модуля "Наука" к МКС могут перенести, сообщил источник

03:0711.06.2018
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© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"МКС. Архивное фотоМКС. Архивное фото
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 11 июн – РИА Новости. Запуск российского Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" к Международной космической станции (МКС) может быть перенесен с 2019 года на 2020 год, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.

Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения Федерация. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Науку" должны были отправить к МКС ещё в 2014 году, но в 2013 году в его топливной системе были обнаружены загрязнения. Отсек был отправлен на предприятие-изготовитель Центр имени Хруничева для устранения замечаний. Ранее источник РИА Новости на космодроме Байконур сообщил, что запуск планируется на август 2019 года.

"По состоянию на начало июня график пусков был пересмотрен. Теперь запуск МЛМ смещён на ноябрь 2019 года. Такой значительный сдвиг пуска – сразу на 3-4 месяца – свидетельствует, что предприятие-изготовитель модуля Центр имени М.Хруничева и РКК "Энергия" ещё не готовы представить окончательный график сборки и запуска модуля и можно ожидать и дальнейшего сдвига "вправо" сроков запуска МЛМ, вплоть до ухода даты запуска на 2020 год", — сказал собеседник.

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© Фото : Twitter/Joseph M. Acaba
Новый российский модуль для МКС успешно прошел испытания на прочность
Соответственно, в этом случае сдвинут и сроки запуска Научно-энергетического и Узлового модулей – еще двух модулей, необходимых для завершения строительства российского сегмента МКС. МЛМ должен быть запущен первым: он будет пристыкован к российскому модулю "Звезда". К "Науке" будет стыковаться модуль "Причал", а уже к "Причалу" — научно-энергетический модуль.

МЛМ начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление "Науки" не успели, ежегодно откладывая его запуск.

Астронавт Поало Несполи вручает костюм космонавта МКС Папе Римскому Франциску. 8 июня 2018
© REUTERS / Vatican Media
Экипаж МКС подарил папе Римскому комбинезон космонавта
В 2013 году после передачи модуля от предприятия-производителя в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при проведении тестирования оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Их наличие в топливе могло привести к поломке двигательной системы всей МКС, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку. Планировалось, что в январе 2018 года баки, в которых должно храниться топливо, будут разрезаны, внутренние конструкции очищены, а затем баки сварят обратно. Весной модуль предполагалось отправить на космодром Байконур для проведения подготовки к запуску и дооснащению оборудованием.

В конце марта Роскосмос и РКК "Энергия" подписали акт о дооборудовании МЛМ дополнительными системами и продлении сроков эксплуатации бортового оборудования. В то же время по графику, утвержденному в госконтракте на модернизацию модуля, к этому моменту он должен был пройти этап заводских испытаний и быть готов к запуску. Согласно госконтракту, все работы с модулем, включая его отправку на космодром, подготовку к запуску и саму отправку к МКС, должны были быть проведены до июня 2018 года.

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