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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы открыли звезды, окруженные облаками наноалмазов

18:0011.06.2018
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© S. Dagnello, NRAO/AUI/NSFТак художник представил себе облако из наноалмазов в окрестностях новорожденной звездыТак художник представил себе облако из наноалмазов в окрестностях новорожденной звезды
© S. Dagnello, NRAO/AUI/NSF
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Газопылевые коконы некоторых "звезд-тинейджеров" состоят из бесчисленного множества наноалмазов, ярко светящихся в микроволновом диапазоне, заявляют астрономы в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Австралийский радиотелескоп ASKAP
© Фото : Alex Cherney/terrastro.com
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"Мы знали, что загадочное микроволновое излучение, исходящее из некоторых регионов Галактики, порождали какие-то микроскопические частицы, но мы не могли 20 лет понять, из чего они состоят и как они выглядят. Исключив все остальные варианты, мы пришли к выводу, что его  источником были наноалмазы, возникающие в "коконах" молодых звезд", — заявила Джейн Гривс (Jane Greaves) из университета Кардиффа (Уэльс).

Два десятка лет назад астрономы случайно открыли очередную космическую аномалию, изучая так называемое фоновое излучение Вселенной, своеобразное "эхо" Большого Взрыва. Этим наблюдениям мешало загадочное микроволновое излучение, исходившее из некоторых регионов Млечного Пути, но отсутствовавшее в других областях галактики.

Пытаясь понять, чем оно было порождено, астрономы сопоставили положение его источников с фотографиями тех же регионов Млечного Пути в других диапазонах электромагнитного спектра. Они обнаружили, что многие из них находятся рядом с крупными звездными яслями, где формируются новые звезды.

В этих областях космоса, как тогда предположили астрофизики, должны были присутствовать небольшие кристаллы ароматических углеводородов, способные излучать микроволны, если их достаточно сильно "раскрутить". Эта идея быстро получила широкое признание, однако в последние годы астрономы начали сомневаться в ней, так как оказалось, что во многих точках, откуда исходили загадочные микроволны, эти соединения отсутствовали.

Инопланетные существа
© Depositphotos / stocksnapper
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Гривс и ее коллеги нашли реальный источник этих сигналов, наблюдая при помощи радиотелескопов и инфракрасных обсерваторий за 14 молодыми и достаточно крупными звездами, которые только начали свой жизненный путь.

Яркое сияние этих молодых светил, порождаемое гравитационным сжатием их материи, "подсвечивает" те туманности и превращает их в так называемые объекты Гербига-Гаро, своеобразные газопылевые коконы, внутри которых прячутся новорожденные звезды. Их век крайне недолог – они исчезают через несколько тысяч лет после того, как звезда начинает вырабатывать большие количества света.

Эти наблюдения неожиданно показали, что загадочное микроволновое свечение было характерно только для тех звезд, в чьем газопылевом коконе отсутствовали сложные углеводородные молекулы, но присутствовало другое соединение этого "элемента жизни" – микроскопические алмазы размерами в несколько нанометров.

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© Фото : Danielle Futselaar, ASTRON
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По текущим оценкам исследователей, "коконы" трех светил, в окрестностях которых они нашли подобные наночастицы, содержат в себе огромное количество наноалмазов – на их формирование ушло около 2-3% от общей массы углерода во всем протопланетном диске.

Пока не понятно, как именно возникает эта алмазная "крошка", однако ученые предполагают, что они формируются в результате резкого испарения пыли и кристаллов льда в "коконах" молодых звезд и их последующей конденсации. Как надеются ученые, новое поколение микроволновых телескопов поможет найти ответ на этот вопрос.

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