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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, как замедленные повторы влияют на футбольных судей

08:3311.06.2018
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© AP Photo / Francisco SecoДжанлуиджи Буффон получает красную карточку во время матча Реал Мадрид – ЮвентусДжанлуиджи Буффон получает красную карточку во время матча Реал Мадрид – Ювентус
© AP Photo / Francisco Seco
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Введение замедленных повторов на футбольных матчах сделало судей более суровыми – при их просмотре они наказывают игроков строже по сравнению с обычными видеозаписями, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Cognitive Research: Principles and Implications.

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© REUTERS / Tobias Schwarz
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"Мы стали первыми, кому удалось изучить то, как замедленные повторы влияют на поведение арбитров. Это особенно важно в контексте того, что на российском чемпионате мира по футболу будут впервые работать видеосудьи, о нужности или ненужности которых сейчас так жарко спорят самые разные люди", — заявил Иоахим Спитц (Jochim Spitz), биомедик из университета Лёвена (Бельгия).

Футбол сегодня остается одним из самых консервативных  видов спорта на Земле. В отличие от хоккея, волейбола, баскетбола и фактически всех остальных командных игр, где видеоповторы используются судьями уже несколько десятилетий, чиновники ФИФА, а также многие судьи и даже футболисты считают, что в футболе им не место.

Их аргументацию можно свести к двум вещам – повторы замедляют игру и лишают футбол такого элемента, как артистизм и умение сыграть на грани, а также подрывают авторитет арбитров. С другой стороны, сторонники систем видеопросмотра парируют эти заявления тем, что ошибки судей, к примеру, "рука бога" Диего Марадоны, нередко решают исход игр.

Ярким примером этого, если брать недавние чемпионаты мира, выступает матч Англия – Германия на ЧМ-2010, во время которого уругвайский рефери не увидел гола Фрэнка Лэмпарда, что, как считали сами англичане, стало главной причиной их поражения. За четыре года до этого, судья по ошибке назначил пенальти в ворота Австралии, благодаря чему сборная Италии прошла дальше и выиграла чемпионат в четвертый раз в своей истории.

Футбол. Чемпионат мира - 2014. Матч Бразилия - Хорватия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Подобные скандалы и постоянная критика вынудили новое руководство ФИФА создать систему "видеогол", разрешить использование видеосистем в некоторых европейских чемпионатах, а потом пообещать ввести его на новом чемпионате мира, который начнется в России на этой неделе.

Спитц и его коллеги попытались узнать, как это новшество повлияет на поведение судей, собрав группу из 88 элитных арбитров, которым они предложили просмотреть и оценить шесть дюжин тяжелых  игровых моментов.

Часть судей, как отмечают ученые, смотрели эти записи в таком виде, в котором бы они видели эти игровые моменты своими   глазами. Иными словами, видеозаписи не были замедлены и были показаны с того угла, с которого бы на них смотрел арбитр. Остальные участники эксперимента видели эти опасные или спорные моменты в том виде, который будет доступен видеосудьям на ЧМ-2018.

Участница во время проведения фестиваля фитнеса. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Эти опыты привели к интересным, но неоднозначным результатам. Во-первых, ученые не зафиксировали серьезных различий в корректности принимаемых решений – судьи ошибались в 39% случаев при "нормальных" повторах и в 37% случаев при замедлении видео.

С другой стороны, поменялся стиль их работы – фактически все судьи из второй группы работали намного жестче, чем их коллеги, выдавая больше красных карточек. Как полагают Спитц и его коллеги, это было связано не только с тем, что замедление видео помогало им лучше рассмотреть ситуацию и найти нарушителя, но и с рядом эмоциональных и психологических факторов.

"Наши наблюдения показывают, что замедленная картинка заставляет судей чаще считать, что игрок нарушил правила или нанес травму специально, в результате чего они начинают выдавать больше красных и желтых карточек. Все это следует учитывать при создании и введении в практику систем видеосудейства", — заключает Спитц.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сергей Мануков
видео повторы это шаг к справедливому судейству . если в игре нет общих правил ( по вине судьи они соблюдаются выборочно ) . то это уже политика !
08:43
11.06.2018
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