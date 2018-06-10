МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Специалисты Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (НПК СПП, входит в состав Роскосмоса) разрабатывают технологию сведения космического мусора с орбиты с помощью воздействия на него лазерным лучом, говорится в докладе НПК СПП, представленном в РАН. Копия доклада имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее сообщалось, что лазер для "отстрела" космического мусора может появиться на Международной космической станции. Изначально идея такой установки принадлежала ученым из Японии, но в дальнейшем к ее проработке подключились специалисты из Европы и России. Планируется, что в результате воздействия лазера на космический мусор, тот будет испаряться.

"Для демонстрации возможности удаления обнаруживаемых объектов космического мусора на низких орбитах поддержать предложение АО "НПК "СПП" о проведении научно-исследовательских и экспериментальных работ по созданию оптической локационной системы с использованием твердотельного лазера и приемо-передающей адаптивной оптической системы", — говорится в предложении НПК СПП к ученым, содержащемся в докладе.

В НПК СПП подтвердили РИА Новости наличие такого документа, но отказались от комментариев.

В "лазерную пушку" предлагается переделать 3-метровый оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова. Сам телескоп сейчас находится в стадии строительства. Основное его предназначение — мониторинг космического пространства с целью отслеживания спутников и угрожающего им космического мусора. В качестве источников питания рассматриваются два варианта твердотельных генераторов разработки Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

С помощью лазерного импульса ученые планируют испарять вещество с поверхности космического мусора, постепенно растворяя его в пространстве, используя метод "лазерной абляции".

"Успешный эксперимент позволит открыть дорогу широкой поддержке данного важного для освоения космического пространства технического направления обеспечения безопасности на национальном и международном уровнях", — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в каталоге российской Системы контроля космического пространства числится 13 тысяч искусственных объектов: 7 тысяч объектов размером более 20 сантиметров на низкой околоземной орбите (от 160 километров до 2 тысяч километров), а также 6 тысяч объектов размером 20-40 сантиметров на высокой (от 2 тысяч км до 50 тысяч километров) околоземной орбите.

По данным NASA, на околоземной орбите находится около 19 тысяч искусственных объектов, видимых с Земли.

В 2016 году ученые головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш пришли к выводу, что если не заниматься решением проблемы космического мусора, то через 100–200 лет развитие космической деятельности может прекратиться – вся околоземная орбита будет усыпана обломками космической техники.