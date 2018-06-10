Астрономы обнаружили систему с тремя землеподобными планетами

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Астрономы под руководством Диеза Алонсо из Университета Овьедо в Испании, проанализировав данные телескопа "Кеплер", обнаружили две новые планетные системы и три землеподобные планеты, сообщается в статье, принятой к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Во второй системе главная звезда — красный карлик с эффективной температурой 3800 кельвинов. Вокруг нее вращаются две суперземли, превосходящие по размерам Землю в два раза, а по массе — в пять. Один оборот вокруг светила планеты совершают за шесть и двадцать дней соответственно.
В будущем исследователи надеются охарактеризовать атмосферы объектов, а также определить их состав. Однако астрономы предполагают, что планеты слишком горячи для того, чтобы на них смогли существовать известные формы жизни.
Самой богатой на землеподобные планеты считается система TRAPPIST-1, которая находится на расстоянии 39,5 световых лет от Солнца в созвездии Водолея. В ней нашли сразу семь землеподобных планет, три из которых находятся в так называемой "обитаемой зоне".