Саратовские ученые создали уникального радиоуправляемого робота-пожарного

САРАТОВ, 9 июн — РИА Новости. Группа ученых из Саратовского государственного аграрного университета разработала радиоуправляемого робота-пожарного, прямых аналогов которого в России нет, сообщило в субботу областное министерство промышленности и энергетики.

"По словам ученых, прямых аналогов роботу в России нет. От конкурентов устройство выгодно отличается габаритами – его легко транспортировать, а работать робот может в самых труднодоступных местах. Уже имеется опытный образец. Ученые утверждают, что для успешной коммерциализации проекта требуется около 800 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По данным министерства, устройство представляет собой самоходную машину на гусеницах с размерами 180 сантиметров в длину, 70 – в ширину, 80 – в высоту и весом в 120 килограммов. Управляется робот со специального пульта, дальность радиосигнала составляет до одного километра. Кроме того, устройство оснащено видеокамерой, картинка с которой поступает на пульт оператора.

"В систему пожаротушения входит лафетный ствол с дальностью подачи струи 35 метров и веерный распылитель. Особенностью робота является модульная сборка. То есть верхнюю часть — саму систему пожаротушения — можно снять и поставить другое устройство. Например, робота-сапера, поясняют разработчики", — отмечается в сообщении.