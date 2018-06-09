Редкий вид орхидеи найден в заповеднике под Нижним Новгородом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн — РИА Новости. Сотрудники Керженского заповедника в Нижегородской области нашли необычный для региона вид орхидеи — башмачок крапчатый (пятнистый, капельный) или Cypripedium guttatum Sw., сообщает пресс-служба заповедника.

"В Керженском заповеднике произошло значимое событие в мире ботаники: найден редкий вид орхидеи — башмачок крапчатый. Он произрастал в черноольхово-берёзовом заболоченном участке леса. У башмачка крапчатого отмечен один цветущий побег и несколько вегетативных", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Нижегородской области произрастает еще один вид орхидеи — башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.), который был найден в заповеднике в прошлом году и внесен в Красную книгу Нижегородской области как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

"Башмачок крапчатый нашли растущим рядом со своим собратом", — пояснили в пресс-службе, добавив, что у нового вида орхидеи отмечен один цветущий побег и несколько вегетативных.

Как сообщил РИА Новости представитель заповедника, найденный вид орхидеи наиболее распространен в Европе, на Кавказе, в Малой Азии, Монголии, Китае и Японии. В России встречается на юге Сибири и Дальнего Востока, а для средней России считается редким растением.