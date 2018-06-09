Корабль "Федерация" будет приземляться недалеко от места посадки Гагарина

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Возвращаемый аппарат разрабатываемого в России пилотируемого космического корабля нового поколения "Федерация" сможет совершать посадку недалеко от места приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина, следует из материалов, опубликованных в журнале головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш "Космонавтика и ракетостроение".

Юрий Гагарин совершил свой первый полет 12 апреля 1961 года. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Полет длился 108 минут. За это время корабль "Восток" совершил один виток вокруг Земли. Гагарин на парашюте приземлился недалеко от деревни Смеловка в Саратовской области (сейчас Энгельсский район). Спускаемый аппарат корабля "Восток" приземлился неподалеку в этом же районе.

"На территории России в настоящее время определены четыре района (посадки аппарата), расположенные вблизи городов Энгельс, Орск, Оренбург и Рубцовск", — говорится в материале.

Впервые новый корабль "Федерация" должен будет отправиться в космос в 2022 году. Первым пассажиром корабля станет андроид, которого создадут на базе робота-аватара "Федора". Ожидается что "Федор" также примет участие и в двух следующих полетах "Федерации" — в автоматическом режиме со стыковкой к МКС в 2023 году и в первом полете в экипажем в 2024 году.

После орбитального полета до входа в атмосферу возвращаемый аппарат будет отделяться от двигательной установки и совершать посадку в одном из указанных районов.

При этом специалисты предлагают доразгонять двигательную установку, чтобы она сделала еще несколько витков вокруг Земли и её несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты приводнялись в так называемом "кладбище космических кораблей" в южной части Тихого океана. В противном случае, несгоревшие элементы конструкции могут упасть в Воронежской, Белгородской, Саратовской, Волгоградской областях, а также вне границы России (при посадке возвращаемого аппарата недалеко от Энгельса).