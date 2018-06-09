РАН будет развивать сотрудничество с Академией наук Китая

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российская академия наук (РАН) будет развивать сотрудничество с коллегами из Академии наук Китая по ряду крупных направлений, сообщил журналистам президент РАН Александр Сергеев.
По словам Сергеева, это соглашение носит рамочный характер, но предполагает реализацию совместных проектов по разным направлениям. Как отметил глава РАН, он обсуждал с руководителем Академии наук КНР Бай Чуньли три больших направления.
Это, прежде всего, вопрос, связанный с совместным развитием транспортных систем, в том числе в России; освоение водных и морских ресурсов с применением новых технологий глубоководных исследований; совместные работы на крупных исследовательских установках "меганаучного" класса.
Сергеев напомнил, что Китай участвует в строительстве коллайдера NICA в подмосковной Дубне, реализует проект по строительству у себя в районе Шанхая крупной лазерной установки, а также разрабатывает проект своего термоядерного реактора.