РАН будет развивать сотрудничество с Академией наук Китая

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российская академия наук (РАН) будет развивать сотрудничество с коллегами из Академии наук Китая по ряду крупных направлений, сообщил журналистам президент РАН Александр Сергеев.

В пятницу в Пекине в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было подписано соглашение о сотрудничестве между РАН и Академией наук Китая.

По словам Сергеева, это соглашение носит рамочный характер, но предполагает реализацию совместных проектов по разным направлениям. Как отметил глава РАН, он обсуждал с руководителем Академии наук КНР Бай Чуньли три больших направления.

Это, прежде всего, вопрос, связанный с совместным развитием транспортных систем, в том числе в России; освоение водных и морских ресурсов с применением новых технологий глубоководных исследований; совместные работы на крупных исследовательских установках "меганаучного" класса.

Сергеев напомнил, что Китай участвует в строительстве коллайдера NICA в подмосковной Дубне, реализует проект по строительству у себя в районе Шанхая крупной лазерной установки, а также разрабатывает проект своего термоядерного реактора.