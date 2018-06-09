Океанографическое судно "Янтарь" вернулось в Мурманск из дальнего похода

МУРМАНСК, 9 июн – РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Северного флота "Янтарь" прибыло в главную базу Северного флота – город Североморск после завершения 11-месячного дальнего похода, сообщил журналистам начальник пресс-службы флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"По оценке главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва, экипаж судна успешно справился со всеми поставленными задачами, продемонстрировав отличную военно-морскую выучку и высокий профессионализм при эксплуатации материальной части", — сообщил Серга.

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов подчеркнул, что поход ОИС "Янтарь", который был самым продолжительным в его истории, дал экипажу бесценный опыт исследований и подводно-технических работ, который будет востребован в будущем.

"Янтарь" за время выхода из базы прошел более 50 тысяч морских миль, совершив при этом ряд деловых заходов с целью пополнения запасов продовольствия и отдыха экипажа в Республику Кипр, Маврикий, ЮАР, Уругвай, Португалию, Аргентину, Сейшельские острова, Республику Кабо-Верде и другие страны.

Судно "Янтарь" оснащено современными глубоководными необитаемыми и обитаемыми подводными аппаратами, позволяющими исследовать толщу и дно Мирового океана. Также океанографическое судно может использоваться в спасательных целях. Установленное на нем оборудование позволяет вести поиск затонувших объектов на больших глубинах.

В рамках дальнего похода ОИС "Янтарь" совершило трансатлантический переход в 4000 миль от западного побережья Африки до Аргентины. С 6 декабря 2017 года по 1 апреля 2018-го экипаж судна принял участие в поиске пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины "Сан Хуан" в районах предположительного ее нахождения в Атлантическом океане. За время участия в поисковой операции "Янтарь", по результатам расчетов международных специалистов штаба поисковой операции, обследовал 20 районов поиска общей площадью более 6000 квадратных километров. Российские океанографы обнаружили, обследовали и классифицировали более 60 подводных объектов.