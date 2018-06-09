Палеогенетики нашли в России древнейшую чуму на Земле

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Генетики "воскресили" геном самой древней чумной палочки на Земле, следы которой они нашли на костях древних людей, живших в окрестностях Самары примерно 3,8 тысячи лет назад. Их выводы были опубликованы в журнале Nature Communications.

"Нам удалось восстановить геном чумной палочки, найденной в останках людей, живших в окрестностях Самары в конце бронзового века. Она заметно отличалась по устройству ДНК от более ранних версий этих микробов и была полностью приспособлена для распространения через блох", — рассказывает Йоханнес Краузе (Johannes Krause) из Института изучения истории человечества в Йене (Германия).

Краузе, известный "некромант"-палеогенетик, и его коллеги уже несколько лет работают над восстановлением истории крупнейшей в истории Европы эпидемии – так называемой "черной смерти", вызванной чумной палочкой, Yersinia pestis. В 2011 году группа Краузе восстановила геном этой бациллы, а чуть позже – нашла мутации, превратившие безобидную почвенную бактерию, псевдотуберкулезную палочку, в "бич божий" 14 века.

Относительно недавно, в феврале 2016 года, Краузе и его коллеги совершили крайне неожиданное открытие – изучая кости жертв вспышки чумы в Марселе в 18 веке, они обнаружили, что эпидемия была вызвана тем же самым штаммом Yersinia pestis, который вызвал "черную смерть". Это стало крайне большой неожиданностью ученых, так как они считали, что эта разновидность микроба исчезла, уступив место менее заразным и смертоносным штаммам чумной палочки.

Пытаясь понять, как это могло произойти, команда Краузе приступила к поискам следов чумы в разных уголках Европы и Азии, и нашла в Ставрополье следы того, что чума существовала в Старом Свете еще в каменном веке. Эта чумная палочка, как тогда выяснили ученые, еще не умела распространяться через блох, что должно было сдерживать ее эпидемии.

Продолжая генетические "раскопки" на территории России, Краузе и его коллеги натолкнулись на еще более интересный пример "ископаемой" чумы, которую можно считать предтечей "черной смерти" и всех остальных крупных эпидемий этой болезни на Земле, изучая тела двух людей, погребенных вместе в одной могиле в одном из курганов в окрестностях Самары.

Их останки сохранились необычно хорошо, что позволило ученым понять, что один из скелетов принадлежал мужчине потенциально протославянского или просто индоевропейского происхождения, и что он содержал в себе множество обрывков ДНК древней Yersinia pestis.

Кости второго человека, чей пол и этническую принадлежность определить не удалось, тоже были покрыты следами чумной палочки, что говорит о том, что они умерли от инфекции вместе и были погребены в одно и то же время.

Когда команда Краузе "воскресила" этого микроба, чей геном им удалось прочитать по несколько десятков раз, ее поджидал сюрприз – оказалось, что чумная палочка из Самары была совсем не похожей на ту бактерию, чьи останки они нашли в Ставрополье.

В отличие от ее "южной" кузины, в ДНК самарской Yersinia pestis присутствовал ген ymt, необходимый для жизни внутри желудка блох. Это, вкупе с тем фактом, что одна и та же бактерия погубила сразу двух людей, говорит о том, что она распространялась от человека к человеку таким же образом, что и "черная смерть", чума Юстиниана и прочие крупные вспышки инфекции в прошлом.

Более того, как показало сравнение их геномов, самарскую чумную палочку можно считать "прабабкой" всех этих эпидемий, и подтверждением теорий Краузе о том, что быстрое расселение индоевропейских народов по Старому Свету могло быть вызвано вспышкой чумы, уничтожившей или ослабившей племена охотников-собирателей, заселивших Европу и Азию около 40-35 тысяч лет назад.