В Империи инков оперировали лучше, чем в США XIX века, выяснили ученые

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Во времена Империи инков врачи проводили больше успешных операций по трепанации черепа, чем хирурги в XIX веке, следует из статьи, опубликованной в журнале World Neurosurgery.
Если ученые не обнаруживали по краям хирургических отверстий на черепе следы затянувшихся ран, то, по их мнению, пациент после операции умирал. А если обнаруживали гладкую зажившую кость, то, скорее всего, после операции пациент жил еще в течение нескольких месяцев или лет.
Проанализировав все образцы, ученые пришли к выводу, что после операций выживало около 83% пациентов. К примеру, во времена Гражданской войны в США в XIX веке, хирурги, которые использовали аналогичные методы лечения, проводили чуть более 50% успешных операций на голове.
Ученые назвали такие результаты поразительными, добавив, что образцы черепов свидетельствуют, что некоторые пациенты переживали до пяти подобных операций.