Ученые нашли способ предсказания даты рождения ребенка по анализу крови

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Международная команда ученых разработала новый способ прогнозирования родов, основанный на анализе крови, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Исследователи представили фрагменты РНК матери, выделенные из ее крови и связанные с развитием ребенка. По ним они смогли определить примерную дату родов.

Для проверки своей гипотезы ученые провели два эксперимента. В первом они привлекли 31 беременную женщину. Образцы крови 21 участницы стали основой для статистической модели, в которую включили девять фрагментов РНК из иммунной системы матери, печени плода и плаценты.

Используя эту модель, они оценили период родов оставшихся десяти матерей. Точность прогноза с разбросом в две недели составила 45%. В аналогичной ситуации точность способа с использованием УЗИ равна 48%.

Второй опыт посвящен недоношенным детям. Ученые выделили семь фрагментов РНК, которые, по их мнению, свидетельствуют о ранней рождаемости. Эти данные позволили предсказать преждевременные роды у шести из восьми женщин (точность — 75 процентов).

Ученые также отметили, что если такой метод будет использоваться в больницах, то он значительно удешевит прогнозирование родов.