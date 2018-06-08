В НАСА не исключили приглашения россиян в экипаж "лунного" корабля Orion

КОРОЛЕВ, 8 июн — РИА Новости. Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) рассчитывает привлекать международных партнеров и их астронавтов и космонавтов для полетов на создаваемом американском космическом корабле Orion, заявил заместитель администратора НАСА по пилотируемым программам Билл Герстенмайер, присутствовавший на стыковке корабля "Союз МС-09" с МКС в подмосковном ЦУПе.
Россия и США в сентябре 2017 года подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Deep Space Gateway. Недавно название проекта было изменено на Lunar Orbital Platform — Gateway. Согласно предварительным договоренностям, Россия может изготовить шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос. Ожидается, что строительство станции начнется в 2022 году, а российский отсек к ней присоединят в 2024 году.
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли говорил, что первый российский космонавт может отправиться к Луне на американском космическом корабле Orion ориентировочно в 2024 году для участия в монтаже российской шлюзовой камеры к международной окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway.
Первый запуск к Луне нового американского космического корабля Orion c экипажем намечен на 2023 год, при этом его первый испытательный полет без астронавтов на новой ракете-носителе Space Launch System (SLS) Block 1 планируется в 2020 году, сообщало ранее НАСА.