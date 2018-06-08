Экипаж МКС подарил папе Римскому комбинезон космонавта

РИМ, 8 июн — РИА Новости. Папа Римский Франциск в пятницу принял членов 53-й экспедиции на Международную космическую станцию, которые подарили ему комбинезон астронавта, сообщила служба печати Святого престола.
Космонавты преподнесли папе Франциску синий комбинезон, который они носят на борту МКС. На него нанесены его имя, а на рукав нашит флаг Аргентины — родины папы Бергольо. Отличительной особенностью "папского" космического костюма стала белая накидка на плечи, которая сопровождает и повседневный наряд понтифик.
Как и в случае с осенним сеансом видеосвязи, переводчиком астронавтов выступил Паоло Несполи. В ходе октябрьского эфира члены экспедиции рассказали понтифику о любви и своем пути в космос.
Папа Римский спросил у экипажа их мнения о месте человека во вселенной и поинтересовался особенностями жизни и работы на МКС.