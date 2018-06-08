Экипаж МКС подарил папе Римскому комбинезон космонавта

РИМ, 8 июн — РИА Новости. Папа Римский Франциск в пятницу принял членов 53-й экспедиции на Международную космическую станцию, которые подарили ему комбинезон астронавта, сообщила служба печати Святого престола.

Экипаж МКС в составе россиянина Сергея Рязанского, итальянца Паоло Несполи и американцев Рэндолфа Брезника, Джозефа Акабы и Марка Ванде Хея вместе с семьями прибыли в Ватикан для личной встречи с понтификом после состоявшегося прошлой осенью видеомоста с космической станцией.

Космонавты преподнесли папе Франциску синий комбинезон, который они носят на борту МКС. На него нанесены его имя, а на рукав нашит флаг Аргентины — родины папы Бергольо. Отличительной особенностью "папского" космического костюма стала белая накидка на плечи, которая сопровождает и повседневный наряд понтифик.

Как и в случае с осенним сеансом видеосвязи, переводчиком астронавтов выступил Паоло Несполи. В ходе октябрьского эфира члены экспедиции рассказали понтифику о любви и своем пути в космос.

Папа Римский спросил у экипажа их мнения о месте человека во вселенной и поинтересовался особенностями жизни и работы на МКС.