"Машины" из молекул и медицинская генетика: за что дали госпремию по науке

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Государственной премией в области науки и технологий за 2017 год отмечены работы в разных областях, имеющие большое практическое значение и показывающие важные тенденции в развитии российской науки, рассказали в пятницу в Кремле в ходе церемонии оглашения указа президента РФ о присуждении этих премий.

Текст указа на брифинге в пятницу на брифинге в Кремле огласил помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко.

Премия присуждена физикам академику РАН Михаилу Алфимову и членам-корреспондентам РАН Сергею Громову и Александру Чибисову за работы в области химических молекулярных "конструкторов", академику Ивану Дедову за работы по фундаментальной эндокринологии и биологу Евгению Рогаеву за обнаружение генов, связанных с наследственными болезнями человека.

Цикл работ руководителя научного направления Центра фотохимии РАН федерального научного исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" Михаила Алфимова, руководителя этого центра Сергея Громова и главного научного сотрудника центра Александра Чибисова посвящен супрамолекулярной химии — междисциплинарной области науки, изучающей сложные химические системы, связанные в единое целое посредством относительно слабых межмолекулярных взаимодействий, подобных тем, которые существуют в живых клетках.

Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава академик Дедов удостоен премии за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранение.

Заведующий лабораторией эволюционной геномики Института общей генетики имени Вавилова РАН Евгений Рогаев награжден премией за обнаружение генов и молекулярно-генетических механизмов, ответственных за наследственные болезни человека, в том числе болезни Альцгеймера.

Молекулярные "машины"

Как пояснил Фурсенко, работы Алфимова, Громова и Чибисова обладают международным приоритетом и имеют не только фундаментальное, но и практическое значение. По его словам, разработанные лауреатами фотоактивные супрамолекулярные "машины" позволяют собирать молекулярные комплексы, необходимые в биологии, медицине, при создании новых материалов. Источником энергии для таких "машин" является свет, который можно легко регулировать как по длине волны, так и по интенсивности.

Фактически, эти разработки соответствуют парадигме новых, природоподобных технологий, подчеркнул Фурсенко. "Мы переходим к тем направлениям науки, которые позволяют максимально бережно относиться к природе, создавая необходимые нам вещества и действуя в соответствии с законами природы", — отметил помощник президента.

Прорыв в лечении диабета

Что касается работ, выполненных под руководством Дедова, то благодаря им Россия вошла в первую десятку стран-лидеров в борьбе с сахарным диабетом, сообщил Фурсенко. Он подчеркнул, что результаты этих работ позволяют повысить качество жизни пациентов, что имеет очень важное социальное значение. Дедов является одним из самых цитируемых в мире отечественных ученых в области медицины, отметил помощник президента.

По существу, Дедов создал новое научное направление персонализированной медицины в эндокринологии. Причем речь идет не только о лечении диабета, но и опухолей щитовидной и околощитовидных желез, гипофиза, надпочечников, эндокринного бесплодия, редких эндокринных болезней.

В частности, под руководством и при участии Дедова выполнен ряд международных исследований по выявлению диагностической значимости так называемых иммуногенетических и молекулярно-генетических маркеров сахарного диабета. В результате удалось кардинально изменить и улучшить подходы к лечению этого тяжелого недуга.

Гены болезни Альцгеймера и "царской" гемофилии

Работы Рогаева также стали общепризнанными в мировой науке. Первым наиболее известным результатом его исследований, выполненных с соавторами, стало обнаружение двух генов, связанных с развитием болезни Альцгеймера. А исследования, выполненные лауреатом в дальнейшем, легли в основу выявления механизмов регуляции биологических процессов в клетках и позволяют целенаправленно вести поиски препаратов, с помощью которых можно лечить это заболевание.

Помимо этого, Рогаев выявил, какие генетические особенности приводят к редким наследственным и нейропсихическим недугам, врожденной катаракте, а также к облысению.

Широко известным результатом работ Рогаева стало и установление генетической природы редкой наследственной формы гемофилии – болезни, при которой не свертывается кровь, отметил Фурсенко. "Евгений Рогаев был экспертом в деле опознания останков царской семьи", — напомнил помощник президента.

Известно, что единственный сын Николая II цесаревич Алексей страдал гемофилией. Исследовав останки членов семьи последнего российского императора, Рогаев установил, какой формой гемофилии болел царевич, и обнаружили ее генетическую причину.

Госпремия, присужденная Рогаеву, подчеркивает тот факт, что отечественные специалисты в области молекулярной генетики стали получать все больше результатов мирового уровня, добавил Фурсенко. Ранее зарубежные эксперты признали, что именно Россия в последние годы достигла наибольшего прогресса по сравнению с другими странами в значимых публикациях по биомедицине, отметил он.

По традиции награждение лауреатов госпремии пройдет в Кремле в День России, 12 июня.