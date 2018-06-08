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РИА Наука
РИА Наука

"Машины" из молекул и медицинская генетика: за что дали госпремию по науке

18:1508.06.2018
(обновлено: 18:42 08.06.2018)
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© Depositphotos / alexraths Ученые в лаборатории. Архивное фотоУченые в лаборатории. Архивное фото
© Depositphotos / alexraths
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Государственной премией в области науки и технологий за 2017 год отмечены работы в разных областях, имеющие большое практическое значение и показывающие важные тенденции в развитии российской науки, рассказали в пятницу в Кремле в ходе церемонии оглашения указа президента РФ о присуждении этих премий.

Ученый работает с микроскопом. Архивное фото
© Fotolia / capifrutta
Стали известны обладатели госпремии в области науки и технологий

Текст указа на брифинге в пятницу на брифинге в Кремле огласил помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко.

Премия присуждена физикам академику РАН Михаилу Алфимову и членам-корреспондентам РАН Сергею Громову и Александру Чибисову за работы в области химических молекулярных "конструкторов", академику Ивану Дедову за работы по фундаментальной эндокринологии и биологу Евгению Рогаеву за обнаружение генов, связанных с наследственными болезнями человека.

Цикл работ руководителя научного направления Центра фотохимии РАН федерального научного исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" Михаила Алфимова, руководителя этого центра Сергея Громова и главного научного сотрудника центра Александра Чибисова посвящен супрамолекулярной химии — междисциплинарной области науки, изучающей сложные химические системы, связанные в единое целое посредством относительно слабых межмолекулярных взаимодействий, подобных тем, которые существуют в живых клетках.

Большая часть генома человека состоит из транспозонов, или прыгающих элементов
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / bolina
Прыгающие гены, или Зачем эволюция замусорила ДНК

Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава академик Дедов удостоен премии за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранение.

Заведующий лабораторией эволюционной геномики Института общей генетики имени Вавилова РАН Евгений Рогаев награжден премией за обнаружение генов и молекулярно-генетических механизмов, ответственных за наследственные болезни человека, в том числе болезни Альцгеймера.

Молекулярные "машины"

Современные медицинские технологии позволяют остановить передачу мутаций от родителей к детям
© Depositphotos / pressmaster
Современная "евгеника": как генетики создают поколение здоровых людей

Как пояснил Фурсенко, работы Алфимова, Громова и Чибисова обладают международным приоритетом и имеют не только фундаментальное, но и практическое значение. По его словам, разработанные лауреатами фотоактивные супрамолекулярные "машины" позволяют собирать молекулярные комплексы, необходимые в биологии, медицине, при создании новых материалов. Источником энергии для таких "машин" является свет, который можно легко регулировать как по длине волны, так и по интенсивности.

Фактически, эти разработки соответствуют парадигме новых, природоподобных технологий, подчеркнул Фурсенко. "Мы переходим к тем направлениям науки, которые позволяют максимально бережно относиться к природе, создавая необходимые нам вещества и действуя в соответствии с законами природы", — отметил помощник президента.

Прорыв в лечении диабета

Медицинская лаборатория. Архивное фото
© Fotolia / romaset
В России создали клетки, позволяющие бороться с сахарным диабетом

Что касается работ, выполненных под руководством Дедова, то благодаря им Россия вошла в первую десятку стран-лидеров в борьбе с сахарным диабетом, сообщил Фурсенко. Он подчеркнул, что результаты этих работ позволяют повысить качество жизни пациентов, что имеет очень важное социальное значение. Дедов является одним из самых цитируемых в мире отечественных ученых в области медицины, отметил помощник президента.

По существу, Дедов создал новое научное направление персонализированной медицины в эндокринологии. Причем речь идет не только о лечении диабета, но и опухолей щитовидной и околощитовидных желез, гипофиза, надпочечников, эндокринного бесплодия, редких эндокринных болезней.

В частности, под руководством и при участии Дедова выполнен ряд международных исследований по выявлению диагностической значимости так называемых иммуногенетических и молекулярно-генетических маркеров сахарного диабета. В результате удалось кардинально изменить и улучшить подходы к лечению этого тяжелого недуга.

Гены болезни Альцгеймера и "царской" гемофилии

Врач делает прививку
© Depositphotos / billiondigital
Давний враг: болезни, которые мы так и не победили

Работы Рогаева также стали общепризнанными в мировой науке. Первым наиболее известным результатом его исследований, выполненных с соавторами, стало обнаружение двух генов, связанных с развитием болезни Альцгеймера. А исследования, выполненные лауреатом в дальнейшем, легли в основу выявления механизмов регуляции биологических процессов в клетках и позволяют целенаправленно вести поиски препаратов, с помощью которых можно лечить это заболевание.

Помимо этого, Рогаев выявил, какие генетические особенности приводят к редким наследственным и нейропсихическим недугам, врожденной катаракте, а также к облысению.

Широко известным результатом работ Рогаева стало и установление генетической природы редкой наследственной формы гемофилии – болезни, при которой не свертывается кровь, отметил Фурсенко. "Евгений Рогаев был экспертом в деле опознания останков царской семьи", — напомнил помощник президента.

Модель молекулы ДНК
© Fotolia / psdesign1
Ученые: генная терапия успешно вылечила "болезнь цесаревича Алексея"

Известно, что единственный сын Николая II цесаревич Алексей страдал гемофилией. Исследовав останки членов семьи последнего российского императора, Рогаев установил, какой формой гемофилии болел царевич, и обнаружили ее генетическую причину.

Госпремия, присужденная Рогаеву, подчеркивает тот факт, что отечественные специалисты в области молекулярной генетики стали получать все больше результатов мирового уровня, добавил Фурсенко. Ранее зарубежные эксперты признали, что именно Россия в последние годы достигла наибольшего прогресса по сравнению с другими странами в значимых публикациях по биомедицине, отметил он.

По традиции награждение лауреатов госпремии пройдет в Кремле в День России, 12 июня.

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