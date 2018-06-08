В НАСА рассчитывают на продуктивное сотрудничество с Рогозиным

КОРОЛЕВ, 8 июн — РИА Новости. Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) рассчитывает на продуктивное сотрудничество с новым руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, заявил заместитель администратора НАСА по пилотируемым программам Билл Герстенмайер, присутствовавший на стыковке корабля "Союз МС-09" с МКС в подмосковном ЦУПе.
Рогозин впервые в должности руководителя Роскосмоса отправился на космодром Байконур 5 июня, на следующий день он руководил запуском к Международной космической станции очередной пилотируемой экспедиции.