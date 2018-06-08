Корабль "Союз МС-09" пристыковался к МКС

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КОРОЛЕВ (Московская область), 8 июн – РИА Новости. Корабль "Союз МС-09" с прибывшими членами экипажа пристыковался к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция стыковки.

На станцию прибыли члены экипажа МКС56/57 россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Александер Герст и американка Серина Ауньон. После открытия люков они присоединятся к членам миссии МКС55/56 космонавту "Роскосмоса" Олегу Артемьеву и астронавтам NASA Эндрю Фойстелу и Ричарду Арнольду.

Фойстел принял от российского космонавта Антона Шкаплерова (член миссии МКС54/55, вернулся на Землю 3 июня) командование станцией. Впоследствии он передаст его Герсту.

Ракета "Союз-ФГ" с "Союзом МС-09" стартовала с космодрома Байконур в 14.13 мск 6 июня. На станции экипаж проведет 187 дней.