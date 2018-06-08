Корабль "Союз МС-09" пристыковался к МКС

КОРОЛЕВ (Московская область), 8 июн – РИА Новости. Корабль "Союз МС-09" с прибывшими членами экипажа пристыковался к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция стыковки.
Фойстел принял от российского космонавта Антона Шкаплерова (член миссии МКС54/55, вернулся на Землю 3 июня) командование станцией. Впоследствии он передаст его Герсту.
Ракета "Союз-ФГ" с "Союзом МС-09" стартовала с космодрома Байконур в 14.13 мск 6 июня. На станции экипаж проведет 187 дней.