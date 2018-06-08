Химики из МГУ упростили очистку моря от загрязнений нефтью

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российские ученые превратили графит и магнитные частицы в оригинальную систему для очистки воды от нефтяных пятен, простую для изготовления и использования. Метод ее производства представлен в Journal of Physics and Chemistry of Solids.

Для борьбы с последствиями разливов нефти в морях и океанах обычно используют химические средства. Наиболее известное из них — диспергирующий агент под маркой Corexit. В 2010 году, при ликвидации последствий аварии на буровой платформе Deep Horizon в Мексиканском заливе, в море вылили около семи миллионов литров этого вещества.

Два года спустя экологи выяснили, что это больше навредило моллюскам и рыбам, чем сам разлив нефти. У них снизилась выносливость, сообразительность и скорость движения. Поэтому ученые активно работают над альтернативными методиками борьбы с нефтяными пятнами, для чего используют микробы и различные наноматериалы.

Российские химики под руководством Артема Малахо из Московского государственного университета уже несколько лет разрабатывают альтернативу Corexit, экспериментируя с "активированным углем" из природного графита.

Графит можно превратить в пористый материал, способный поглощать жидкость и газ в большом объеме. Для этого его надо обработать сильными кислотами и затем резко нагреть. В результате слои графита, расположенные параллельно, займут более хаотичное положение и в материале возникнет множество пустот.

Этот пористый графит можно намагнитить, добавив в него наночастицы с магнитным материалами, и он превратится в эффективный и дешевый поглотитель нефти. Это позволяет засеивать графитным порошком нефтяные пятна, а затем собирать их при помощи магнита.

С другой стороны, изготовить такой намагниченный графит не так-то просто – сначала необходимо вымочить его в солях железа, а после сушки превратить их в наночастицы при помощи водорода. Это очень долгий и дорогой процесс, который делает графит ненамного более привлекательным, чем обычные сорбенты.

Малахо и его коллеги ликвидировали этот недостаток, пропитывая графит не солями железа, а соединениями железа, никеля и кобальта. При высушивании атомы этих металлов объединяются в нанокристаллы, обладающие магнитными свойствами. Это происходит за несколько секунд и не требует применения водорода.

Один грамм такого материала, как показали опыты, поглощает примерно 50 граммов нефти, что в десятки раз больше, чем у обычного активированного угля, торфа и других природных сорбентов и сопоставимо с эффективностью работы полиуретана и прочих синтетических диспергентов. Сейчас ученые работают над созданием других систем для борьбы с нефтяными загрязнениями, которые помогут удалять нефть не только с поверхности, но и из толщи воды.