Разработан уникальный метод диагностики уровня возбуждения мозга

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) при помощи метода магнитоэнцефалографии исследовали способность мозга контролировать собственное возбуждение и выявили в активности мозга человека показатели, характеризующие уровень этого контроля. Уникальность результатов исследования заключается в возможности применения полученных сведений для неинвазивной диагностики этой важной функции мозга, которая нарушается при различных нервно-психических заболеваниях и эпилепсии. Результаты исследования опубликованы в престижном научном журнале Nature Scientific Reports.
Магнитоэнцефалография (МЭГ) – это уникальная инновационная технология визуализации работы мозга с высоким временным и пространственным разрешением. Она позволяет бесконтактно зарегистрировать слабое магнитное поле, порожденное нейрональными источниками тока. Суть метода заключается в измерении слабых магнитных полей, генерируемых синхронной активностью больших групп нейронов. Это достигается с помощью сверхпроводящих сенсоров – "сквидов".
В данной работе здоровым испытуемым предъявляли зрительные стимулы и увеличивали скорость их движения, тем самым усиливая интенсивность зрительного притока, при этом регистрировали высокочастотную гамма-активность мозга.
Эксперименты показали, что усиление внешнего возбуждающего притока сначала увеличивает гамма-активность, но затем, после некоторого критического уровня, приводит к ее снижению.
Подобная нелинейная зависимость силы ответа мозга от интенсивности внешнего входа отражает способность тормозных нейронов подавлять растущее возбуждение в нервной сети.
Устойчивость этого показателя у здоровых людей делает возможным его использование для диагностики контроля возбуждения у людей, страдающих нервно-психическими заболеваниями или эпилепсией.
Практическое значение полученных результатов заключается в возможности использования этого неинвазивного и безопасного метода для диагностики регуляции возбуждения в мозге у детей и взрослых с расстройствами психического развития, а также для объективного мониторинга эффектов новых психотропных препаратов.