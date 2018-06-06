На "Союзе" установили камеру для съемки отделения корабля от ракеты

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Камера для съемки момента отделения космического корабля "Союз" от третьей ступени ракеты-носителя была впервые использована при пилотируемом запуске 6 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
"На пуске 6 июня впервые были отработаны новые методы визуального контроля за полетом ракеты космического назначения. Дополнительная внешняя камера устанавливается на пилотируемых и грузовых кораблях начиная с "Союза МС-09" и "Прогресса МС-09" для обеспечения визуального контроля (помимо бортовой системы видеоконтроля) при отделении третьей ступени от космического корабля", — отметили в пресс-службе.
Там же уточнили, что в будущем Роскосмос намерен интегрировать видео с бортовых видеокамер в большинство пусковых кампаний для популяризации космической деятельности России.
После произошедшего госкорпорация решила отправить все блоки третьей ступени ракет-носителей "Союз" на завод-изготовитель для дополнительных проверок. Двигатель третьей ступени последней ракеты "Союз-У" был заменен.