Палеонтологи нашли следы ножек самых древних животных на Земле

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Палеонтологи нашли в устье реки Янцзы необычные окаменелости возрастом в 550 миллионов лет, сохранившие в себе древнейшие следы щупалец, ножек или других парных конечностей первых многоклеточных животных Земли, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"Генетические исследования показывают, что почти все сложные животные, имеющие рот и нервную систему, появились примерно 700 миллионов лет назад, однако у нас фактически нет их окаменелостей, а только их следы на окаменелом грунте. В устье реки Янцзы нам удалось найти первые следы животных, имевших пары конечностей", — пишут Чжэ Чен (Zhe Chen) и его коллеги из Института геологии и палеонтологии КАН в Нанкине (Китай).

Сегодня ученые считают, что жизнь могла появиться на Земле уже три миллиарда лет назад, однако первые 2,5 миллиарда лет своего существования она провела исключительно в одноклеточной форме. Первые многоклеточные существа предположительно появились лишь 600-650 миллионов лет назад, во время эдиакарского периода, и об их жизни, благодаря почти полному отсутствию их останков, мы почти ничего не знаем.

Это мешает ученым понять, когда возникли первые животные, обладавшие парными конечностями, кишечником и развитой нервной системой – чертами, которые имеют почти все современные многоклеточные живые существа, кроме гидр, медуз и губок. Часть палеонтологов считает, что они возникли еще во времена Эдиакара, тогда как другие считают, что они появились намного позже, в эпоху "кембрийского взрыва".

Чен и его коллеги выяснили, что первая теория ближе к истине, проводя раскопки в окрестностях устья реки Янцзы, где залегают породы формации Дэнъин, сформировавшиеся на дне первичного океана Земли примерно 550-540 миллионов лет назад.

На поверхности этих известковых пород ученые нашли крайне необычные структуры – своеобразные "норки", тоннели, а также линии из параллельных точек и прочих углублений, соединявшие подобные углубления.

Проанализировав их форму и сравнив их со следами трилобитов и других кембрийских животных, ученые пришли к выводу, что им удалось найти отпечатки конечностей, похожих на лапки многоножек или бархатных червей. Они использовали эти ножки для того, чтобы ходить по поверхности своеобразных "одеял" из бактерий, покрывавших тогда мелководья морей.

Пока не понятно, как именно двигались эти существа – ходили ли они по "внешней" стороне этого одеяла, поедая то, что падало на его поверхность, или же ползали по его внутренней части, выедая его изнутри. С другой стороны, уже сейчас можно говорить, что первые щупальца, лапы и прочие парные конечности появились на Земле задолго до начала "кембрийского взрыва".