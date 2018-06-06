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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, почему ураганы становятся все более разрушительными

20:0006.06.2018
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© AFP 2018 / Brendan Smialowski Жители Хьюстона спасаются с затопленного района после урагана Харви, штат Техас. 29 августа 2017Жители Хьюстона спасаются с затопленного района после урагана Харви, штат Техас. 29 августа 2017
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
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МОСКВА,  6 июн – РИА Новости. Ураганы в Атлантике и в Тихом океане стали заметно более опасными для человека и природы в последние годы из-за того, что глобальное потепление резко уменьшило скорость их движения, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Последствия наводнения в Краснодарском крае
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС России
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"Главный вывод нашей работы – скорость движения тропических циклонов над водой и сушей уменьшилась на 20% в Атлантике, на 30% на северо-западе Тихого океана и на 19% у берегов Австралии. В результате этого вырос уровень осадков, а наводнения стали более экстремальными. Все это смертельно опасно для людей", — заявил Джеймс Коссин (James Kossin) из Центра погоды и климата NOAA в Мэдисоне (США).

В последние два года берега Северной Америки постоянно "бомбардируют" мощнейшие ураганы, наносящие огромный экономический ущерб прибрежным городам и селениям Америки и вызывающие большие проблемы для популяций некоторых редких животных, таких как бабочки-монархи.

Только за август и сентябрь прошлого года в Атлантике возникло сразу четыре мощнейших урагана четвертой и пятой категории опасности, Харви, Ирма, Хосе и Мария, оставившие остров Пуэрто-Рико без электричества и создавшие потенциально катастрофическую ситуацию на атлантическом побережье США и Мексики.

Коссин выяснил, почему тропические ураганы и связанные с ними наводнения стали столь разрушительными в последние годы, анализируя то, как глобальное потепление и связанные с ним феномены, в том числе рост температур воздуха и поверхности воды, влияли на поведение типичных атлантических и тихоокеанских циклонов.

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© AP Photo / Mike Spencer
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Изучая ураганы, бушевавшие в акваториях двух океанов с 1949 по 2016 год, ученый заметил, что скорость их движения постепенно падала по мере движения из прошлого к настоящему, в целом уменьшившись примерно на 10% по всей Земле. Проанализировав то, как изменился характер движения ветров и бурь в каждом из регионов, климатолог пришел к выводу, что это произошло по "вине" глобального потепления.

Его расчеты показывают, что рост температуры воды и воздуха привел к тому, что ветра, "дирижирующие" миграциями ураганов, заметно ослабели и начали двигаться с меньшей скоростью, чем раньше. Вместе с ними замедлились и сами циклоны.

Как объясняет климатолог, уменьшение скорости движения урагана даже на 10% ведет к катастрофическим последствиям – типичный уровень осадков удваивается, и вероятность появления наводнений вырастает на несколько порядков.

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© AP Photo / David J. Phillip
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Вдобавок, уменьшение скорости движения циклона вызывает другое опасное явление – из-за ослабления "дирижирующих" ветров, ураган чаще меняет направление "полета" и периодически возвращается назад, что вызывает еще одну серию разрушений в уже затопленных регионах. Нечто похожее как отмечает Коссин, произошло в Техасе с ураганом Харви.

В будущем, по прогнозам Коссина, ситуация будет еще более тяжелой. Сейчас среднегодовые температуры на Земле всего на 0,5 градуса выше, чем в середине прошлого века, тогда как к концу текущего столетия они могут вырасти на 1,5-3 градуса. В результате этого ураганы станут еще более медленными и долгоживущими, что сделает их еще более разрушительными, чем они уже стали в последние годы.

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