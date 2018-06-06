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РИА Наука
РИА Наука

Уникальный скелет динозавра продали на аукционе за 2,4 миллиона долларов

14:2706.06.2018
03422
CC0 / WikiImages / Скелет динозавраСкелет динозавра
CC0 / WikiImages /
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Частный коллекционер древностей выложил 2,4 миллиона долларов США за почти полный скелет аллозавра, выставленного на торги в аукционном доме Друо в Париже, что вызвало протесты со стороны ученых, сообщает Live Science.

Археологические работы
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Если эта мода на окаменелости не исчезнет, то тогда она начнет сильно вредить науке, так как нам будет гораздо сложнее получать доступ к новым окаменелостям. Вдобавок, нам придется задуматься об охране наших собственных запасников, так как теперь у определенных людей возникнет соблазн украсть столь ценные экспонаты", — заявил Дэвид Полли (David Polly), палеонтолог из университета Индианы (США).

Помимо настоящих ученых, поисками окаменелых останков древних животных и следов исчезнувших культур и цивилизаций занимаются так называемые "черные" археологи и палеонтологи. Их цель – не раскрыть тайны давно пропавших миров и народов, а найти артефакты и окаменелости, которые можно было бы с выгодой продать частным коллекционерам.

Зачастую подобные "старатели" не обладают необходимым образованием и простейшими навыками работы с ископаемым материалом, из-за чего многие важные их характеристики, в том числе возраст и географическая принадлежность, безвозвратно теряются. Все это делает их бесполезными для науки даже в тех случаях, когда коллекционеры передают их в руки ученых.

Уткозавр Halszkaraptor escuilliei в представлении художника
© Lukas Panzarin and Andrea Cau for scientific supervision
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Этой весной, как рассказывает Полли, в парижском аукционном доме Друо прошла серия скандальных аукционов. На продажу были выставлены два полных скелета хищных динозавров и останки зауропода, четвероногого травоядного гиганта, живших на Земле около 160 миллионов лет назад. Их новые владельцы заплатили за останки древних ящеров 1,4, 1,45 и 2,4 миллиона долларов США.

С точки зрения права Франции и США, все эти сделки были абсолютно легальными – продавцы окаменелостей нашли останки динозавров на территории своих владений в штате Вайоминг, самостоятельно откопали их и вывезли из страны.

Подобные действия, как считает Полли и еще 2,2 тысячи ученых, подписавших коллективное письмо в адрес владельца аукциона, напрямую вредят науке, так как музеи и университеты обычно тратят в сотни раз меньше средств на проведение раскопок и выкуп окаменелостей из рук частников, и не могут позволить себе такие покупки. 

"Владельцы тех земель, где находят подобные окаменелости, теперь будут сотрудничать не с учеными, а с теми, кто им заплатит больше всего. Палеонтология перестанет быть наукой и станет коммерческим предприятием", — продолжает ученый.

Те, кто ищут клад для себя, останки обычно не трогают, о захоронениях сообщают поисковикам.
© Фото : из личного архива копателя
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Призывы и аргументы ученых не убедили хозяев аукционного дома Друо, и в понедельник скелет аллозавра был продан за рекордные 2,4 миллиона долларов. Как предполагают палеонтологи, щедрость покупателя могла быть связана с тем, что аукцион ошибочно заявлял, что он получит право присвоить имя этой окаменелости.

Теперь это в принципе невозможно, так как положения Международного кодекса зоологической номенклатуры напрямую запрещают работать с любыми частными экспонатами, доступ к которым может быть ограничен в любое время.

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