Уникальный скелет динозавра продали на аукционе за 2,4 миллиона долларов

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Частный коллекционер древностей выложил 2,4 миллиона долларов США за почти полный скелет аллозавра, выставленного на торги в аукционном доме Друо в Париже, что вызвало протесты со стороны ученых, сообщает Live Science.
Помимо настоящих ученых, поисками окаменелых останков древних животных и следов исчезнувших культур и цивилизаций занимаются так называемые "черные" археологи и палеонтологи. Их цель – не раскрыть тайны давно пропавших миров и народов, а найти артефакты и окаменелости, которые можно было бы с выгодой продать частным коллекционерам.
Зачастую подобные "старатели" не обладают необходимым образованием и простейшими навыками работы с ископаемым материалом, из-за чего многие важные их характеристики, в том числе возраст и географическая принадлежность, безвозвратно теряются. Все это делает их бесполезными для науки даже в тех случаях, когда коллекционеры передают их в руки ученых.
Этой весной, как рассказывает Полли, в парижском аукционном доме Друо прошла серия скандальных аукционов. На продажу были выставлены два полных скелета хищных динозавров и останки зауропода, четвероногого травоядного гиганта, живших на Земле около 160 миллионов лет назад. Их новые владельцы заплатили за останки древних ящеров 1,4, 1,45 и 2,4 миллиона долларов США.
С точки зрения права Франции и США, все эти сделки были абсолютно легальными – продавцы окаменелостей нашли останки динозавров на территории своих владений в штате Вайоминг, самостоятельно откопали их и вывезли из страны.
Подобные действия, как считает Полли и еще 2,2 тысячи ученых, подписавших коллективное письмо в адрес владельца аукциона, напрямую вредят науке, так как музеи и университеты обычно тратят в сотни раз меньше средств на проведение раскопок и выкуп окаменелостей из рук частников, и не могут позволить себе такие покупки.
"Владельцы тех земель, где находят подобные окаменелости, теперь будут сотрудничать не с учеными, а с теми, кто им заплатит больше всего. Палеонтология перестанет быть наукой и станет коммерческим предприятием", — продолжает ученый.
Призывы и аргументы ученых не убедили хозяев аукционного дома Друо, и в понедельник скелет аллозавра был продан за рекордные 2,4 миллиона долларов. Как предполагают палеонтологи, щедрость покупателя могла быть связана с тем, что аукцион ошибочно заявлял, что он получит право присвоить имя этой окаменелости.
Теперь это в принципе невозможно, так как положения Международного кодекса зоологической номенклатуры напрямую запрещают работать с любыми частными экспонатами, доступ к которым может быть ограничен в любое время.