КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 6 июн – РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-09" отделился от ракеты-носителя "Союз-ФГ" и взял курс на Международную космическую станцию, передает корреспондент РИА Новости.

"Есть отделение космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя", — объявил комментатор пуска на стартовой площадке.

На "Союзе МС-09" к МКС отправились россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Александер Герст и американка Серина Ауньон. Прокопьев – военный летчик дальней авиации. Он принимал участие в воздушной части парада 9 мая 2010 года, пролетев над Красной площадью на самолете Ту-160.

Корабль доберется к МКС по стандартной двухсуточной схеме и пристыкуется к малому исследовательскому модулю (МИМ) станции 8 июня в 16.07 мск. На станции экипаж проведет 187 дней.

Прокопьеву предстоит вместе с уже находящимся на станции Олегом Артемьевым выйти 15 августа в открытый космос. Космонавты установят на внешней поверхности станции аппаратуру эксперимента по мониторингу миграций диких животных и птиц ICARUS.

Кроме того, будут вручную запущены несколько наноспутников: это "Танюши" курского Юго-Западного университета, а также аппараты Самарского университета SamSat и спутники "Сириус", в том случае, если они будут готовы и их доставит на МКС следующий грузовой корабль "Прогресс".