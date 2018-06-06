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Зонд New Horizons проснулся после полугодовой спячки, сообщили в НАСА

13:0206.06.2018
012950
© NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/SwRI/Steve GribbeТак художник представил себе зонд New Horizons в окрестностях карликовой планеты 2014 MU69Так художник представил себе зонд New Horizons в окрестностях карликовой планеты 2014 MU69
© NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/SwRI/Steve Gribbe
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Специалисты НАСА успешно вывели зонд New Horizons из режима спячки, в котором межпланетная станция провела почти полгода после завершения передачи всех данных, собранных во время пролета над Плутоном, сообщает НАСА.

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© NASA / SwRI/JHUAPL
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"Мы уже давно готовимся к сближению с 2014 MU69 и разрабатываем компьютерные модели, которые помогут "правильно" пролететь над этим объектом. Мы рады, что New Horizons полностью проснулся, и теперь у нас появилась возможность подготовить его к новому этапу жизни, который начнется в августе этого года", — заявил Алан Стерн, руководитель миссии.

Зонд New Horizons сейчас прошел примерно три четверти пути до своей следующей цели, карликовой планеты 2014 MU69, чьей орбиты он достигнет в начале следующего года. Сейчас он находится на расстоянии в 262 миллиона километров от "предтечи Плутона", что примерно равно расстоянию между Марсом и Солнцем.

Каждый день зонд пролетает примерно 1,1 миллиона километров, периодически пробуждаясь и получая новые фотографии относительно близких койперовских объектов и прочих небесных тел, а также наблюдая за изменениями в составе и свойствах окружающей его материи.

Наблюдения за "тенью" 2014 MU69, которые ученые НАСА проводили прошлым летом, показали, что это небесное тело представляет собой двойную планету, пару из относительно крупных астероидов. Каждый из них обладает  диаметром примерно в 15-20 километров, что делает их аналогами Деймоса и Фобоса, лун Марса.

Вчера ночью, как сообщает Стерн, зонд проснулся после полугодовой спячки, в которую он был погружен в конце декабря прошлого года. Эта процедура закончилась успешно, и следующие три дня ученые планируют потратить на вычисление точного положения New Horizons, проверку его инструментов и отправку программы, которая будет управлять станцией в момент сближения с 2014 MU69.

Изображение Плутона, полученное зондом New Horizons
© NASA / NASA/JHUAPL/SwRI
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Первые фотографии этой карликовой планеты, получившей имя "Ультима Туле" в марте, будут получены в конце августа этого года, во время окончательной проверки всех инструментов New Horizons, в том числе и его цветных и черно-белых камер. До этого зонд не будет бездействовать – он отправит на Землю те снимки и данные, которые он собирал во время "спячки" и путешествия через пояс Койпера.

Как надеются ученые, эти снимки и данные помогут им оптимизировать программу наблюдений и понять, угрожает ли зонду опасность на ближайших подступах к 2014 MU69. По текущим планам научной команды New Horizons, зонд будет непрерывно работать и передавать данные, собранные в ходе "рандеву" с Ультимой Туле, до конца 2020 года, после чего он может быть направлен в сторону других объектов дальнего космоса.

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