МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Наступление холодов не только повышает вероятность сердечного приступа или инфаркта, но и чаще убивает людей из группы риска, заявили кардиологи, выступавшие на ежегодной встрече Британского сообщества кардиологов в Манчестере.

"Мы не знаем каких-либо физических причин для того, чтобы даже самый сильный сердечный приступ больше угрожал жизни человека зимой, чем летом. Мы уже сейчас проводим дополнительные опыты и пытаемся понять, с чем это связано. Возможно, с эпидемиями ОРЗ и гриппа или с тем, что зимой сложнее попасть в больницу", — заявил Арвин Кришнамурти (Arvin Krishnamurty) из университета Лидса (Великобритания).

Как недавно выяснили ученые, вероятность заполучить проблемы с сердцем зависит не только от диеты, уровня физической активности и генетической предрасположенности, но и от внешних факторов, в том числе от погоды, температуры воздуха и экологической обстановки.

К примеру, четыре года назад голландские кардиологи проанализировали истории болезни местных сердечников и выяснили, что они чаще становились жертвами инфарктов при понижении температуры воздуха. В среднем, если температура понижалась на 10 градусов, вероятность инфаркта возрастала на семь процентов.

Кришнамурти и его коллеги из центральной городской больницы Лидса раскрыли еще одну взаимосвязь между температурой воздуха, временем года и сердечными приступами, когда изучили статистику, собранную в их клинике за последние четыре года.

За это время в кардиологическое отделение попали свыше четырех тысяч британцев, некоторые из них пережили серьезные инфаркты или внезапную остановку сердца.

Медики обратили внимание на интересную статистическую зависимость – пациенты, обращавшиеся в клинику с ноября по апрель, умирали примерно в полтора раза чаще, чем остальные сердечники. В среднем в холодное время года каждый третий сердечный приступ заканчивался полной остановкой сердца и смертью, а в теплое — только каждый четвертый.

Несмотря на то что природа этой связи пока остается загадкой, медики рекомендуют службам здравоохранения учитывать этот факт и в холода активнее бороться с последствиями инфарктов и остановок сердца.