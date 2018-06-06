Зонд "ЭкзоМарс-TGO" получил детальные снимки южного полюса Марса

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Российско-европейский зонд "ЭкзоМарс-TGO" получил первые цветные фотографии южного полюса Марса, изучение которых поможет ученым понять, как возникли запасы "пыльного льда" на красной планете, сообщает сайт ЕКА.

Совместная российско-европейская миссия "ЭкзоМарс-TGO" прибыла к красной планете 19 октября 2016 года. Орбитальная часть миссии успешно справилась с задачей сближения с Марсом и выхода на стабильную орбиту, а посадка демонстрационного модуля "Скиапарелли" на плато Меридиан у экватора Марса закончилась неудачей.

Помимо решения научных задач и раскрытия тайн атмосферы Марса, TGO будет исполнять так же и другую важную задачу – играть роль связующего звена между Землей с одной стороны, и европейским марсоходом "Пастер" и российской посадочной платформой – с другой, которые будут отправлены на Марс ориентировочно в 2020 году.

Примерно полтора года назад "ЭкзоМарс-TGO" начал долгую процедуру торможения, в рамках которой он использовал трение, вырабатываемое при прохождении через верхние слои атмосферы Марса, для того, чтобы замедлить себя и выйти на расчетную траекторию работы. Процедура торможения была завершена в конце февраля и сейчас зонд официально начал научную работу.

Одной из первых фотографий, полученных TGO, стали снимки залежей водяного льда, расположенных на южном полюсе планеты. Новая версия прошивки камеры CaSSIS, разработанная инженерами во время процедуры торможения, помогла ученым увидеть темные и светлые слои в южной ледовой шапке Марса, состоящие из тонких прослоек льда и пыли.

Их изучение, как надеются планетологи, поможет нам понять, как возникли эти слои, как меняется структура полярных шапок с наступлением зимы и лета и как они влияют на поведение атмосферы и климат Марса.