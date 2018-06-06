На вкус и цвет. Когда мозг порождает сладкие и цветные звуки

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Признания в том, что речь и музыка воспринимаются разноцветными, долго считали фантазиями или устойчивыми воспоминаниями детства. Новейшие методы показали: мозг действительно способен одновременно включать два или несколько отделов, отвечающих за разные физические чувства. Такое состояние называют синестезией. Что об этом знает наука — в материале РИА Новости.

Буква "А" светится красным, имя "Мария" на вкус сладкое, а звук саксофона — словно россыпь цветных шаров: при синестезии задействованы сразу зрение, слух, вкус. Например, для некоторых музыкантов у звучащих нот разные размеры и яркость.

Среди синестетов много творческих личностей. Художник Василий Кандинский, писатель Владимир Набоков были синестетами. Предполагают, что Марк Шагал — тоже, поскольку на многих картинах изображал людей с зелеными и голубыми лицами (личностная синестезия).

В научной литературе приводится множество примеров синестезии, но насколько она распространена, неизвестно. По некоторым оценкам, четыре процента человеческой популяции — синестетики, причем среди художников — 23 процента. Одни исследователи полагают, что каждый двухсотый — синестет, другие — каждый двухтысячный.

Всего описано шесть десятков видов синестезии. Преобладает графемно-цветовая, когда человек воспринимает буквы или цифры цветными. Немало синестетиков видят цветными дни недели и музыку.

© Flickr / Aaron Parecki Музыкально-цветовая синестезия в представлении художника: снизу вверх разными цветами окрашены звуки различных ударных инструментов © Flickr / Aaron Parecki Музыкально-цветовая синестезия в представлении художника: снизу вверх разными цветами окрашены звуки различных ударных инструментов

Как у всех?

Синестетики не стремятся рассказывать о своем восприятии мира окружающим — они просто думают, что так у всех, и очень удивляются, узнав о своей уникальности. Часто это происходит в юношеском или даже во взрослом возрасте.

Врожденная синестезия сопровождает человека всю жизнь. Контролировать ее невозможно — выключить работу одного из физических чувств или притушить не получится. Синестезия запускается автоматически при появлении стимула. Например, все овальные предметы непроизвольно воспринимаются малиновыми.

Ученые отмечают, что у двух процентов людей синестезию запускает половое созревание. Восприятие стимула сопровождается цветными формами, вкусом, запахом, звуками, тактильными ощущениями, ассоциируется с высочайшей степенью транса, теряются границы реальности.

Синестезия, в том числе редкой формы, когда подключается эмоциональное восприятие, бывает приобретенной — в результате неврологических заболеваний, травм. Например, пациенты при кровоизлиянии в область таламуса могут испытывать ощущения вне тела, сильное отвращение при чтении слов, напечатанных синими буквами. У слепых, которые пользуются звуковыми устройствами, замещающими органы восприятия, порой тоже развивается синестезия. Некоторые воспринимают объекты как определенные звуки.

Среди людей с расстройством аутистического спектра часто встречаются синестетики, испытывающие тактильные ощущения без реального физического соприкосновения. Например, ребенок при звуках медной трубы видит перед глазами ярко окрашенные треугольники и чувствует прикосновения к руке. Это не позволяет ему сидеть смирно. Взглянув на что-то, аутист может ощутить прикосновение или, наоборот, кожей почувствовать на себе чей-то взгляд или музыку. Состояние, когда человек скорее ощущает звуки, нежели слышит их, называют "звуковым чувством".

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Тест на выявление графемно-цветовых синестетиков. Чтобы найти двойки среди пятерок, обычный человек должен анализировать форму цифр (слева). Синестетик сразу выхватывает цифры красного цвета (справа). © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Тест на выявление графемно-цветовых синестетиков. Чтобы найти двойки среди пятерок, обычный человек должен анализировать форму цифр (слева). Синестетик сразу выхватывает цифры красного цвета (справа).

Ищут генетики

Феномен синестезии известен более ста лет, но только в последние два десятилетия его изучение обрело полноценную научную основу, благодаря возможности регистрировать активность различных отделов мозга с помощью функциональной МРТ. При синестезии стимуляция одного чувства вызывает непроизвольную реакцию другого или нескольких. Именно это показывают томограммы. Например, у графемно-цветовых синестетиков задействованы два отдела коры головного мозга: отвечающие за вербальное восприятие и цвет. Активные области явно связаны друг с другом, но молекулярная природа этой связи неизвестна.

Ученые полагают, что синестезия — одна из форм гипервключенности мозга, когда взаимодействуют сразу несколько отделов. Такое наблюдается при некоторых болезнях, том же аутизме. Недавно это выявили у людей с абсолютным музыкальным слухом.

Что заставляет мозг работать с перегрузкой, тоже неясно. По одной из версий, мы все рождаемся синестетиками, но по мере развития головного мозга связи между его отделами, отвечающими за физическое восприятие, разрываются. У некоторых же людей они по неизвестной причине сохраняются, например, между слуховой и зрительной корой.

Ученые не могут пока сказать, определяется ли синестезия генетически, но некоторые данные на это указывают. Недавно европейские специалисты проанализировали геномы трех семей, воспринимающих музыку в цвете. Установили, что за наследование этого качества отвечают вариации 37 генов, причем шесть из них участвуют в формировании аксонов — отростков нервных клеток. Это происходит в мозге в раннем детстве, как раз тогда проявляется синтетическое восприятие.

Творческие личности черпают в синестезии вдохновение. Если ученые раскроют ее генетическую и молекулярную природу, возможно, это состояние частично утратит загадочность в глазах художников и музыкантов, зато человечество получит шанс лучше понять некоторые неврологические заболевания, помочь людям с расстройством аутистического спектра.