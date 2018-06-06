На вкус и цвет. Когда мозг порождает сладкие и цветные звуки

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Признания в том, что речь и музыка воспринимаются разноцветными, долго считали фантазиями или устойчивыми воспоминаниями детства. Новейшие методы показали: мозг действительно способен одновременно включать два или несколько отделов, отвечающих за разные физические чувства. Такое состояние называют синестезией. Что об этом знает наука — в материале РИА Новости.
Буква "А" светится красным, имя "Мария" на вкус сладкое, а звук саксофона — словно россыпь цветных шаров: при синестезии задействованы сразу зрение, слух, вкус. Например, для некоторых музыкантов у звучащих нот разные размеры и яркость.
Среди синестетов много творческих личностей. Художник Василий Кандинский, писатель Владимир Набоков были синестетами. Предполагают, что Марк Шагал — тоже, поскольку на многих картинах изображал людей с зелеными и голубыми лицами (личностная синестезия).
В научной литературе приводится множество примеров синестезии, но насколько она распространена, неизвестно. По некоторым оценкам, четыре процента человеческой популяции — синестетики, причем среди художников — 23 процента. Одни исследователи полагают, что каждый двухсотый — синестет, другие — каждый двухтысячный.
Всего описано шесть десятков видов синестезии. Преобладает графемно-цветовая, когда человек воспринимает буквы или цифры цветными. Немало синестетиков видят цветными дни недели и музыку.
Как у всех?
Синестетики не стремятся рассказывать о своем восприятии мира окружающим — они просто думают, что так у всех, и очень удивляются, узнав о своей уникальности. Часто это происходит в юношеском или даже во взрослом возрасте.
Врожденная синестезия сопровождает человека всю жизнь. Контролировать ее невозможно — выключить работу одного из физических чувств или притушить не получится. Синестезия запускается автоматически при появлении стимула. Например, все овальные предметы непроизвольно воспринимаются малиновыми.
Ученые отмечают, что у двух процентов людей синестезию запускает половое созревание. Восприятие стимула сопровождается цветными формами, вкусом, запахом, звуками, тактильными ощущениями, ассоциируется с высочайшей степенью транса, теряются границы реальности.
Синестезия, в том числе редкой формы, когда подключается эмоциональное восприятие, бывает приобретенной — в результате неврологических заболеваний, травм. Например, пациенты при кровоизлиянии в область таламуса могут испытывать ощущения вне тела, сильное отвращение при чтении слов, напечатанных синими буквами. У слепых, которые пользуются звуковыми устройствами, замещающими органы восприятия, порой тоже развивается синестезия. Некоторые воспринимают объекты как определенные звуки.
Среди людей с расстройством аутистического спектра часто встречаются синестетики, испытывающие тактильные ощущения без реального физического соприкосновения. Например, ребенок при звуках медной трубы видит перед глазами ярко окрашенные треугольники и чувствует прикосновения к руке. Это не позволяет ему сидеть смирно. Взглянув на что-то, аутист может ощутить прикосновение или, наоборот, кожей почувствовать на себе чей-то взгляд или музыку. Состояние, когда человек скорее ощущает звуки, нежели слышит их, называют "звуковым чувством".
Ищут генетики
Феномен синестезии известен более ста лет, но только в последние два десятилетия его изучение обрело полноценную научную основу, благодаря возможности регистрировать активность различных отделов мозга с помощью функциональной МРТ. При синестезии стимуляция одного чувства вызывает непроизвольную реакцию другого или нескольких. Именно это показывают томограммы. Например, у графемно-цветовых синестетиков задействованы два отдела коры головного мозга: отвечающие за вербальное восприятие и цвет. Активные области явно связаны друг с другом, но молекулярная природа этой связи неизвестна.
Ученые полагают, что синестезия — одна из форм гипервключенности мозга, когда взаимодействуют сразу несколько отделов. Такое наблюдается при некоторых болезнях, том же аутизме. Недавно это выявили у людей с абсолютным музыкальным слухом.
Что заставляет мозг работать с перегрузкой, тоже неясно. По одной из версий, мы все рождаемся синестетиками, но по мере развития головного мозга связи между его отделами, отвечающими за физическое восприятие, разрываются. У некоторых же людей они по неизвестной причине сохраняются, например, между слуховой и зрительной корой.
Ученые не могут пока сказать, определяется ли синестезия генетически, но некоторые данные на это указывают. Недавно европейские специалисты проанализировали геномы трех семей, воспринимающих музыку в цвете. Установили, что за наследование этого качества отвечают вариации 37 генов, причем шесть из них участвуют в формировании аксонов — отростков нервных клеток. Это происходит в мозге в раннем детстве, как раз тогда проявляется синтетическое восприятие.
Творческие личности черпают в синестезии вдохновение. Если ученые раскроют ее генетическую и молекулярную природу, возможно, это состояние частично утратит загадочность в глазах художников и музыкантов, зато человечество получит шанс лучше понять некоторые неврологические заболевания, помочь людям с расстройством аутистического спектра.