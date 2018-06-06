РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

На вкус и цвет. Когда мозг порождает сладкие и цветные звуки

08:0006.06.2018
03760
© Depositphotos / olly18Для синестетиков звуки имеют цветДля синестетиков звуки имеют цвет
© Depositphotos / olly18
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Признания в том, что речь и музыка воспринимаются разноцветными, долго считали фантазиями или устойчивыми воспоминаниями детства. Новейшие методы показали: мозг действительно способен одновременно включать два или несколько отделов, отвечающих за разные физические чувства. Такое состояние называют синестезией. Что об этом знает наука — в материале РИА Новости.

Искусственный интеллект: сможет ли он когда-нибудь заменить Творца?
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0 / Depositphotos
Унутре нейронка: "Яндекс" превратил искусственный разум в реставратора

Буква "А" светится красным, имя "Мария" на вкус сладкое, а звук саксофона — словно россыпь цветных шаров: при синестезии задействованы сразу зрение, слух, вкус. Например, для некоторых музыкантов у звучащих нот разные размеры и яркость.

Среди синестетов много творческих личностей. Художник Василий Кандинский, писатель Владимир Набоков были синестетами. Предполагают, что Марк Шагал — тоже, поскольку на многих картинах изображал людей с зелеными и голубыми лицами (личностная синестезия).

В научной литературе приводится множество примеров синестезии, но насколько она распространена, неизвестно. По некоторым оценкам, четыре процента человеческой популяции — синестетики, причем среди художников — 23 процента. Одни исследователи полагают, что каждый двухсотый — синестет, другие — каждый двухтысячный.
Всего описано шесть десятков видов синестезии. Преобладает графемно-цветовая, когда человек воспринимает буквы или цифры цветными. Немало синестетиков видят цветными дни недели и музыку.

© Flickr / Aaron PareckiМузыкально-цветовая синестезия в представлении художника: снизу вверх разными цветами окрашены звуки различных ударных инструментов
© Flickr / Aaron Parecki
Музыкально-цветовая синестезия в представлении художника: снизу вверх разными цветами окрашены звуки различных ударных инструментов

Как у всех?

Синестетики не стремятся рассказывать о своем восприятии мира окружающим — они просто думают, что так у всех, и очень удивляются, узнав о своей уникальности. Часто это происходит в юношеском или даже во взрослом возрасте.

Врожденная синестезия сопровождает человека всю жизнь. Контролировать ее невозможно — выключить работу одного из физических чувств или притушить не получится. Синестезия запускается автоматически при появлении стимула. Например, все овальные предметы непроизвольно воспринимаются малиновыми.

Химические процессы в мозгу определяют поведение человека
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Milous
Век воли не видать, или Почему человек не контролирует свое поведение

Ученые отмечают, что у двух процентов людей синестезию запускает половое созревание. Восприятие стимула сопровождается цветными формами, вкусом, запахом, звуками, тактильными ощущениями, ассоциируется с высочайшей степенью транса, теряются границы реальности.

Синестезия, в том числе редкой формы, когда подключается эмоциональное восприятие, бывает приобретенной — в результате неврологических заболеваний, травм. Например, пациенты при кровоизлиянии в область таламуса могут испытывать ощущения вне тела, сильное отвращение при чтении слов, напечатанных синими буквами. У слепых, которые пользуются звуковыми устройствами, замещающими органы восприятия, порой тоже развивается синестезия. Некоторые воспринимают объекты как определенные звуки.

Среди людей с расстройством аутистического спектра часто встречаются синестетики, испытывающие тактильные ощущения без реального физического соприкосновения. Например, ребенок при звуках медной трубы видит перед глазами ярко окрашенные треугольники и чувствует прикосновения к руке. Это не позволяет ему сидеть смирно. Взглянув на что-то, аутист может ощутить прикосновение или, наоборот, кожей почувствовать на себе чей-то взгляд или музыку. Состояние, когда человек скорее ощущает звуки, нежели слышит их, называют "звуковым чувством".

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаТест на выявление графемно-цветовых синестетиков. Чтобы найти двойки среди пятерок, обычный человек должен анализировать форму цифр (слева). Синестетик сразу выхватывает цифры красного цвета (справа).
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Тест на выявление графемно-цветовых синестетиков. Чтобы найти двойки среди пятерок, обычный человек должен анализировать форму цифр (слева). Синестетик сразу выхватывает цифры красного цвета (справа).

Ищут генетики

Феномен синестезии известен более ста лет, но только в последние два десятилетия его изучение обрело полноценную научную основу, благодаря возможности регистрировать активность различных отделов мозга с помощью функциональной МРТ. При синестезии стимуляция одного чувства вызывает непроизвольную реакцию другого или нескольких. Именно это показывают томограммы. Например, у графемно-цветовых синестетиков задействованы два отдела коры головного мозга: отвечающие за вербальное восприятие и цвет. Активные области явно связаны друг с другом, но молекулярная природа этой связи неизвестна.

Ученые полагают, что синестезия — одна из форм гипервключенности мозга, когда взаимодействуют сразу несколько отделов. Такое наблюдается при некоторых болезнях, том же аутизме. Недавно это выявили у людей с абсолютным музыкальным слухом.

глаз
© www.xage.ru
Ученые из США обнаружили людей, которые "слышат" глазами

Что заставляет мозг работать с перегрузкой, тоже неясно. По одной из версий, мы все рождаемся синестетиками, но по мере развития головного мозга связи между его отделами, отвечающими за физическое восприятие, разрываются. У некоторых же людей они по неизвестной причине сохраняются, например, между слуховой и зрительной корой.

Ученые не могут пока сказать, определяется ли синестезия генетически, но некоторые данные на это указывают. Недавно европейские специалисты проанализировали геномы трех семей, воспринимающих музыку в цвете. Установили, что за наследование этого качества отвечают вариации 37 генов, причем шесть из них участвуют в формировании аксонов — отростков нервных клеток. Это происходит в мозге в раннем детстве, как раз тогда проявляется синтетическое восприятие.

Творческие личности черпают в синестезии вдохновение. Если ученые раскроют ее генетическую и молекулярную природу, возможно, это состояние частично утратит загадочность в глазах художников и музыкантов, зато человечество получит шанс лучше понять некоторые неврологические заболевания, помочь людям с расстройством аутистического спектра.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена