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РИА Наука
РИА Наука

Медики впервые заставили иммунитет полностью уничтожить рак груди

18:1604.06.2018
(обновлено: 18:32 04.06.2018)
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© Fotolia / Dragos IliescuДевушка придерживает рукой грудьДевушка придерживает рукой грудь
© Fotolia / Dragos Iliescu
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Молекулярные биологи из США впервые успешно "перепрограммировали" иммунные клетки и заставили их уничтожить опухоль в груди женщины и все ее метастазы. Женщина прожила уже 22 месяца после лечения, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.

3D изображение раковой клетки
© Fotolia / Spectral-Design
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"Мы стоим на пороге новой большой революции в борьбе с раком – теперь у нас есть возможность "нацеливать" иммунную систему на борьбу с множеством разных мутаций. Скоро у медиков появится возможность бороться с теми видами рака, которые раньше считались неизлечимыми из-за того, что они могут легко накапливать новые мутации", — прокомментировал открытие Лазло Радваньи, онколог из университета Торонто (Канада).

В последние годы молекулярные биологи и медики начали возлагать особые надежды на так называемую иммунотерапию при борьбе с раком, аллергией, диабетом и другими пока неизлечимыми заболевания. Она очень проста по своей сути – ученые пытаются "натравить" иммунитет человека на раковые клетки, используя различные антитела, живых микробов и ряд других необычных "приманок".

На сегодня уже существует несколько видов иммунотерапии, успешно прошедших клинические испытания и одобренных регулирующими органами США и ряда других стран. Большая часть из них представляет собой синтетические антитела, которые цепляются за раковые клетки и делают их "видимыми" для иммунной системы.

Стивен Розенберг из Национального института изучения рака в Бетесде (США) и его коллеги создали новый тип иммунотерапии, способный бороться с агрессивными формами рака груди, и использовали ее для спасения жизни 49-летней женщины, Джуди Перкинс, которой не помогала химиотерапия и операции. По прогнозам врачей, ей оставалось жить пару месяцев.

Модель молекулы ДНК
© Fotolia / psdesign1
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Ученые подошли к проблеме "дрессировки" иммунных клеток с относительно необычной стороны – они не стали дожидаться, пока нужные клетки появятся в пробирке или будут найдены в организме женщины, а сами изготовили их, используя фрагменты ДНК и РНК раковых клеток.

Для этого ученые выбрали самые удачные части тех генов, которые были повреждены в опухолевых клетках у этой пациентки, и пересадили их в особые иммунные тельца, так называемые дендритные клетки. В нормальной обстановке они поглощают антигены и "передают" Т-клеткам, главным дирижерам иммунной системы, которые, в свою очередь, заставляют остальные ее компоненты атаковать угрозу, на чьей поверхности есть этот антиген.

Розенберг и его команда ускорили этот процесс, наблюдая за тем, как дендритные клетки взаимодействовали с разными Т-клетками, извлеченными из опухолей женщины. Отобрав несколько самых активных "дирижеров" иммунной системы, ученые размножили эти клетки, создав несколько миллиардов их копий, и ввели их назад в тело женщины.

Раковые клетки
© Depositphotos / Vtanovski
Ученые из США начали клинические испытания универсальной вакцины от рака

Помимо клеток, эти инъекции содержали в себе антитела к гену PD-1, главному "тормозу" иммунной системы, что заставило перепрограммированные клетки атаковать опухоль максимально агрессивно.

Подобная терапия оказалась чрезвычайно эффективной – все опухоли в теле женщины начали уменьшаться в размерах и исчезать буквально с первой недели после инъекции. Через полгода после начала лечения фактически все метастазы исчезли, а к 48 неделе все следы рака полностью пропали из ее организма. На текущий момент пациентка Розенберга прожила уже 2,5 года и пока никаких следов возвращения рака в ее теле не наблюдается.

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