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РИА Наука
РИА Наука

Ученые впервые подняли живых глубинных рыб к поверхности океана

17:1504.06.2018
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© Фото : 2015 California Academy of SciencesУченый собирает образцы рифовых рыб, живущих на большой глубинеУченый собирает образцы рифовых рыб, живущих на большой глубине
© Фото : 2015 California Academy of Sciences
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Океанологи впервые поймали глубинных рифовых рыб и подняли их к поверхности моря в живом виде, используя своеобразную мобильную "барокамеру". Описание этого путешествия ко дну моря было опубликовано в журнале Frontiers in Marine Science.

Море. Архивное фото
© Flickr / totalAldo
Ученые из США обнаружили неизвестный вид рыб в Марианском желобе
"Коралловые рифы умирают по всему миру, и поэтому нам крайне важно найти всех необычных и красивых их обитателей, изучение которых поможет нам понять, как их спасти. Наша задача – напомнить всему миру о том, что океан до сих пор скрывает в себе огромные, неизведанные богатства. Эта мысль должна вдохновлять нас на их спасение для следующих поколений", — заявил Барт Шеппард (Bart Shepherd) из Калифорнийской академии наук (США).

За последние годы, благодаря многочисленным погружениям роботов-батискафов в Марианскую впадину и в другие глубоководные желобы, океанологи обнаружили десятки новых видов рыб, живущих на очень больших глубинах и обладающих крайне необычными чертами, в том числе самой разнообразной "подсветкой".

Многие из этих глубоководных обитателей морей сегодня остаются загадкой для ученых, так как они погибают при попытке поднять их к поверхности моря из-за резкого перепада давления или каких-то других  различий между глубинными и верхними слоями моря. В некоторых случаях натуралисты обходят эту проблему, прокалывая плавательный пузырь рыбе, однако чаще всего эта "процедура" не завершается ничем хорошим для нее.

Шепард и его коллеги решили эту проблему, создав своеобразную обратную версию барокамеры, которая помогает приспособиться к атмосферному давлению не аквалангистам, а рыбам, которых они поднимают с глубин прямо внутри подобного устройства.

Останки самых глубинных морских животных Земли, найденные в ЮАР
© Sarah Cobain, University of Leeds
Ученые нашли следы животных на рекордно большой глубине на дне океана

Несмотря на достаточно сложное устройство, работает она просто – океанолог "зачерпывает" воду вместе с рыбой в специальную колбу, и вкручивает ее в барокамеру. Внутри этой камеры находится система клапанов, постепенно снижающая давление воды в колбе, и пузырь воздуха. Он защищает ее "пассажиров" от гибели благодаря тому, что воздух расширяется по мере всплытия аквалангистов и поддерживает постоянное давление внутри нее.

Используя эту камеру, ученые совершили несколько десятков погружений к глубинным коралловым рифам, расположенным на глубине в 100-150 метров у берегов Филиппин, островов Вануату, Палау и Понпеи. Здесь им удалось поймать 170 особей ранее неизвестных видов рыб, подавляющее большинство которых – 90% – пережило транспортировку к поверхности.

Plutomurus ortobalaganensis – представитель отряда ногохвосток, самый глубинный обитатель планеты
© Фото : Копирайт Dr. Enrique Bacquero et al.
Самый "глубинный" обитатель суши найден в абхазской пещере

Что интересно, большая часть потерь пришлась на представителей трех конкретных семейств глубинных рыб. Как предполагают океанологи, это может быть связано как с физиологическими особенностями этих рыб, такими как сильная реакция на сдвиги в температуре и в давлении, так и с "некачественным" составом воды, собранной из глубины вместе с ними.

В ближайшее время ученые приступят к детальному изучению их "улова" и оценке видового разнообразия глубинных коралловых рифов. Впоследствии, рыбы будут отправлены в специализированный аквариум в Калифорнии, где они будут жить в условиях, близких к природным, и при этом радовать глаз посетителей.

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