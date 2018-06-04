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РИА Наука
РИА Наука

Биологи из МГУ выяснили, как можно замедлить старение растений

15:5204.06.2018
(обновлено: 17:05 04.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРастительный материал в лаборатории. Архивное фотоРастительный материал в лаборатории. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. "Молодильные" антиоксиданты, открытые биологами из МГУ, замедлили старение растений и затормозили гибель их клеток. Они помогут повысить урожайность и сроки жизни флоры, говорится в статье, опубликованной в журнале Mitochondrion.

Эксперименты на мышах помогут подобрать ключ к программе старения
© Фото : Максим Скулачев
Ученые из МГУ успешно протестировали вещество, замедляющее старение
"В теории, подобные вещества можно использовать для продления вегетативного периода у растений. С другой стороны, эти молекулы могут нарушать работу хлоропластов и мешать транспортировке электронов в них. Мы показали, что эти эффекты возникают только при очень больших дозах SkQ", — пишут академик Дмитрий Киселевский и его коллеги по МГУ.

Киселевский и его коллеги, работающие под началом академика Владимира Скулачева, уже несколько лет работают над созданием препаратов, которые бы замедляли старение одной из самых важных частей клеток – их митохондрий, своеобразных "энергостанций" нашего тела.

В митохондриях происходит процесс окисления питательных веществ и преобразование их энергии в "энерговалюту" клетки, молекулы АТФ, необходимую для запуска всех процессов, требующих расходов энергии.

Несколько лет  назад команда Скулачева открыла молекулу SkQ1, которая может решить эту задачу. Она представляет собой мощный антиоксидант, способный проникать внутрь митохондрий и нейтрализовать агрессивные молекулы окислителей, разрушающие ее стенки и понижающие КПД ее работы. Недавно российские ученые провели серию опытов, в которых они показали, что SkQ1 работает, и создали глазные капли на его базе.

Опытно-промышленная фармацевтическая лаборатория, где ведется синтез SkQ1
© Роман Зиновкин, МГУ имени М.В. Ломоносова
Биологи МГУ нашли новый антиоксидант, заживляющий раны при диабете

Добившись успеха в опытах на животных, Скулачев и его коллеги задумались о том, как SkQ1 и его аналоги будут влиять на работу растительных клеток, чье активное взаимодействие со светом постоянно порождает большое количество агрессивных молекул и свободных электронов.

Ученые опасались того, что появление чрезмерно больших количеств антиоксидантов может замедлить или даже полностью остановить фотосинтез, что не только не продлит жизнь растению, а просто убьет его.

Наблюдая за действием разных версий SkQ1 на клетки гороха и одного из родственников капусты, обработанных различными ядами, ученые пытались понять, действительно ли их "молодильный" антиоксидант мешает выживанию растений, и параллельно искали возможные пути обхода этой проблемы.

Голый землекоп
© AP Photo / Eric Gay
Российские биологи раскрыли секрет вечной молодости "голых землекопов"

Как показали эти опыты, небольшие дозы всех этих веществ не мешали фотосинтезу, но замедляли гибель клеток, препятствуя образованию молекул-окислителей внутри митохондрий. С другой стороны, выяснилось, что SkQ1 в больших концентрациях был более опасным для растений, чем его аналоги SkQR1 и SkQ3 – он почти полностью блокировал фотосинтез и ускорял смерть клеток.

Все это, тем не менее, говорит о том, что небольшие дозы всех трех антиоксидантов безопасны для растений и что их можно применять в сельском хозяйстве для повышения урожайности и сроков жизни разных сезонных культур. Сейчас ученые изучают, как антиоксиданты влияют на работу других частей клеток флоры.

© Официальный сайт МГУХлоропласты, митохондрии и активные формы кислорода (АФК) в двух устьичных клетках гороха
© Официальный сайт МГУ
Хлоропласты, митохондрии и активные формы кислорода (АФК) в двух устьичных клетках гороха
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