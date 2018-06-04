Зонд "Хаябуса-2" начал сближение с астероидом Рюгю

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Японский зонд "Хаябуса-2" успешно завершил последнюю серию маневров и разгонных процедур, которые вывели его на "финишную прямую" на пути к астероиду Рюгю. Его изучение начнется в ближайшие недели, сообщает сайт JAXA.

"Последняя, третья фаза разгона "Хаябусы-2" была завершена на этих выходных – двигатели проработали 2426 часов и разогнали аппарат на 393 метров в секунду. Когда зонд приблизится к астероиду, мы определим их точное положение, используя системы радио- и оптической навигации", — отметили представители агентства.

Зонд "Хаябуса-2", целью которого является изучение и забор проб с астероида Рюгю, был запущен в космос в начале декабря 2014 года. Он вернет на землю первые 100% "чистые" пробы первичной материи Солнечной системы.

Предшественник аппарата, зонд "Хаябуса", был запущен в космос в мае 2003 года. Это единственный космический аппарат, совершивший посадку и взлет с поверхности космического тела за пределами системы Земля-Луна. В 2005 году он совершил посадку на астероид Итокава, однако из-за неполадок взятие проб грунта прошло не по плану.

Его наследник, как ожидают специалисты JAXA, вернется к Земле в конце 2020 года, если все процедуры по забору грунту пройдут по плану, и капсула с образцами материи не повредится при посадке на поверхность нашей планеты.

Забор грунта, несмотря на то, что "Хаябуса-2" уже достигла Рюгю, произойдет совсем нескоро. Сначала зонд должен определить свою точную орбиту и скорректировать ее, если возникнет такая необходимость, а затем — всесторонне изучить структуру недр и рельеф астероида.

Только после этого межпланетная станция сблизится с поверхностью Рюгю и сбросит на нее своеобразный "взрывпакет", который обнажит и выбросит нетронутый материал из недр астероида. "Хаябуса-2" соберет эту пыль и гальку, левитирующую в вакууме, во время второго пролета над этой точкой.

После завершения "шахтерских работ" японский зонд опустит на поверхность астероида мобильный аппарат MASCOT, созданный специалистами Космического агентства Германии, DLR.

Этот микроровер будет изучать структуру недр астероида на протяжении примерно двух "дней" и наблюдать за окружающими его магнитными полями, используя "Хаябусу-2" как систему связи с Землей. В общей сложности ученые ожидают получить около 16 часов астероидных "видеосъемок", если батареи MASCOT не выйдут из строя.