Орбиту МКС скорректируют 21 июня

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) намечено провести 21 июня, сообщил РИА Новости представитель подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

"Маневр предварительно запланирован на 21 июня. Его необходимо провести для создания оптимальных баллистических условий для запуска грузового корабля "Прогресс МС-09", который намечен на июль", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, "Прогресс МC-09" должен стартовать к МКС 10 июля.

"Прогресс МС" предназначен для доставки на МКС компонентов топлива, продуктов, воды и других грузов, выполнения динамических операций в составе станции с использованием собственных двигателей, а также для эвакуации отходов и отработавшего оборудования со станции.

Каждым кораблем на борт МКС доставляется более 2,5 тонны грузов. Ежегодно проводится запуск трех грузовых кораблей.

После переноса пусков "грузовиков" с ракет "Союз-У" и "Союз-ФГ" на ракету "Союз-2" они выполняются только с 31-й площадки космодрома "Байконур".