Орбиту МКС скорректируют 21 июня

"Маневр предварительно запланирован на 21 июня. Его необходимо провести для создания оптимальных баллистических условий для запуска грузового корабля "Прогресс МС-09", который намечен на июль", — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, "Прогресс МC-09" должен стартовать к МКС 10 июля.
"Прогресс МС" предназначен для доставки на МКС компонентов топлива, продуктов, воды и других грузов, выполнения динамических операций в составе станции с использованием собственных двигателей, а также для эвакуации отходов и отработавшего оборудования со станции.
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии необычной галактики NGC 1032 в созвездии Кита. Она удалена от нас примерно на 117 миллионов световых лет. По своей форме NGC 1032 похожа на юлу, сплюснутую сверху и снизу, не имеющую при этом выраженных рукавов, но обладающую четко различимой перемычкой - особо плотной группой звезд. Если смотреть на галактику сбоку, она становится похожа на кошачий глаз.
Космическая обсерватория "Гершель" получила изображение звездообразующей области G305, удаленной от нас на 12000 световых лет. На снимке видны плотные газовые облака, которые нагреваются образующимися звездами. Места наиболее интенсивного звездообразования светятся синим цветом. Эта область Млечного Пути является одними из наиболее ярких "звездных ясель" нашей галактики.
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии гигантского скопления галактик RXC J0032.1+1808 в созвездии Рыб, которое входит в число 40 самых далеких и древних "семейств" звезд в окружающей нас Вселенной. Они находятся настолько далеко, что увидеть их можно только при помощи гравитационных линз — особых искривлений пространства-времени, усиливающих свет и возникающих в окрестностях крупных галактик.
Марсоход Curiosity спустя два года вновь начал использовать бур, поломавшийся в 2016 году, и получил первые образцы марсианских пород. Сейчас Curiosity находится на так называемом "плато Науклуфт", где залегают породы, сформировавшиеся в то время, когда Марс начал терять свою атмосферу и постепенно стал сухим. На фото запечатлена первая лунка, вырытая починенным буром Curiosity в камне "Дулут".
Телескоп VST получил сверхчеткие фотографии туманности Тарантула, самого крупного и бурного региона звездообразования в окрестностях Млечного Пути. На этих снимках можно рассмотреть не только относительно крупные структуры, такие как сам регион R136 или туманности Hodge 301 и NGC 2074, где находятся одни из самых крупных, ярких и при этом пожилых светил этих "звездных яслей", но и относительно мелкие объекты.
Межпланетный зонд Juno передал на Землю новые снимки Юпитера, полученные с уникального ракурса "снизу". На фото Большое красное пятно и "вечный" ураган на экваторе Юпитера оказались в верхней части газового гиганта. Снимки позволяют сравнить эту бурю с другими ураганами у южного полюса планеты, которые можно увидеть в нижней части кадра.
Грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к Международной космической станции 24 мая. Он доставил на орбиту более трех тонн груза, в том числе материалы для исследований и снабжение для экипажа орбитальной лаборатории. Фото приближающегося корабля опубликовал в своем Twitter астронавт НАСА Рики Арнольд.
Благодаря ультрафиолетовым снимкам телескопа "Хаббл" удалось получить сверхчеткие изображения галактики NGC 6744, которая находится в созвездии Павлин примерно в 30 миллионах световых лет от Земли. NGC 6744 считается "близняшкой" нашего Млечного пути во всем, кроме размера. NGC 6744 в два раза больше нашей галактики.
NASA опубликовало запись активности магнитного поля Солнца. Ролик был сделан с использованием света глубокого ультрафиолетового диапазона и окрашен в голубой цвет. Благодаря этому стала видна одиночная область солнечной активности.
Орбитальная обсерватория "Хаббл" обнаружила в созвездии Льва галактику, чье притяжение "закрутило" свет более далекого звездного скопления в своеобразную арку. Галактика SDSS J1156+1911 находится на расстоянии примерно в 7,5 миллиарда световых лет от Земли. По размерам она примерно равна Млечному Пути. Благодаря своей массе, эта галактика искривляет и усиливает свет другой, расположенной за ней и удаленной от нас на еще большее расстояние. Расположение древней галактики и SDSS J1156+1911 не совсем совпадают, из-за чего становится видна "арка", окрашенная в зеленый цвет.
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