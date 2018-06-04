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Орбиту МКС скорректируют 21 июня

13:2004.06.2018
0970
© Фото : Twitter/Joseph M. AcabaВид на Землю с борта МКС. Архивное фотоВид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© Фото : Twitter/Joseph M. Acaba
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) намечено провести 21 июня, сообщил РИА Новости представитель подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

МКС. Архивное фото
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
Россия потеряет монополию на пилотируемый доступ к МКС через год
"Маневр предварительно запланирован на 21 июня. Его необходимо провести для создания оптимальных баллистических условий для запуска грузового корабля "Прогресс МС-09", который намечен на июль", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, "Прогресс МC-09" должен стартовать к МКС 10 июля.

"Прогресс МС" предназначен для доставки на МКС компонентов топлива, продуктов, воды и других грузов, выполнения динамических операций в составе станции с использованием собственных двигателей, а также для эвакуации отходов и отработавшего оборудования со станции.

Космические новости в фотографиях, май 2018 года
© Фото : ESA/Hubble & NASAОрбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии необычной галактики NGC 1032 в созвездии Кита. Она удалена от нас примерно на 117 миллионов световых лет. По своей форме NGC 1032 похожа на юлу, сплюснутую сверху и снизу, не имеющую при этом выраженных рукавов, но обладающую четко различимой перемычкой - особо плотной группой звезд. Если смотреть на галактику сбоку, она становится похожа на кошачий глаз.Галактика NGC 1032, расположенная в созвездии Кита
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии необычной галактики NGC 1032 в созвездии Кита. Она удалена от нас примерно на 117 миллионов световых лет. По своей форме NGC 1032 похожа на юлу, сплюснутую сверху и снизу, не имеющую при этом выраженных рукавов, но обладающую четко различимой перемычкой - особо плотной группой звезд. Если смотреть на галактику сбоку, она становится похожа на кошачий глаз.
© ESA/Herschel/PACS, SPIRE/Hi-GAL Project. Acknowledgement: UNIMAP / L. Piazzo, La Sapienza – Università di Roma; E. Schisano / G. Li Causi, IAPS/INAF, ItalyКосмическая обсерватория "Гершель" получила изображение звездообразующей области G305, удаленной от нас на 12000 световых лет. На снимке видны плотные газовые облака, которые нагреваются образующимися звездами. Места наиболее интенсивного звездообразования светятся синим цветом. Эта область Млечного Пути является одними из наиболее ярких "звездных ясель" нашей галактики.Звездообразующий комплекс G305 снятый телескопом Гершель
© ESA/Herschel/PACS, SPIRE/Hi-GAL Project. Acknowledgement: UNIMAP / L. Piazzo, La Sapienza – Università di Roma; E. Schisano / G. Li Causi, IAPS/INAF, Italy
Космическая обсерватория "Гершель" получила изображение звездообразующей области G305, удаленной от нас на 12000 световых лет. На снимке видны плотные газовые облака, которые нагреваются образующимися звездами. Места наиболее интенсивного звездообразования светятся синим цветом. Эта область Млечного Пути является одними из наиболее ярких "звездных ясель" нашей галактики.
© Фото : РоскосмосРоссийские космонавты Олег Артемьев и Антон Шкаплеров 9 мая развернули на МКС точную копию Знамени Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Антон Шкаплеров
© Фото : Роскосмос
Российские космонавты Олег Артемьев и Антон Шкаплеров 9 мая развернули на МКС точную копию Знамени Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.
© ESA/Hubble & NASA, RELICSОрбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии гигантского скопления галактик RXC J0032.1+1808 в созвездии Рыб, которое входит в число 40 самых далеких и древних "семейств" звезд в окружающей нас Вселенной. Они находятся настолько далеко, что увидеть их можно только при помощи гравитационных линз — особых искривлений пространства-времени, усиливающих свет и возникающих в окрестностях крупных галактик.Древнее скопление галактик RXC J0032.1+1808 в созвездии Рыб
© ESA/Hubble & NASA, RELICS
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии гигантского скопления галактик RXC J0032.1+1808 в созвездии Рыб, которое входит в число 40 самых далеких и древних "семейств" звезд в окружающей нас Вселенной. Они находятся настолько далеко, что увидеть их можно только при помощи гравитационных линз — особых искривлений пространства-времени, усиливающих свет и возникающих в окрестностях крупных галактик.
© NASA / PL-Caltech/LANLМарсоход Curiosity спустя два года вновь начал использовать бур, поломавшийся в 2016 году, и получил первые образцы марсианских пород. Сейчас Curiosity находится на так называемом "плато Науклуфт", где залегают породы, сформировавшиеся в то время, когда Марс начал терять свою атмосферу и постепенно стал сухим. На фото запечатлена первая лунка, вырытая починенным буром Curiosity в камне "Дулут".Первая лунка, вырытая починенным буром Curiosity в камне Дулут
© NASA / PL-Caltech/LANL
Марсоход Curiosity спустя два года вновь начал использовать бур, поломавшийся в 2016 году, и получил первые образцы марсианских пород. Сейчас Curiosity находится на так называемом "плато Науклуфт", где залегают породы, сформировавшиеся в то время, когда Марс начал терять свою атмосферу и постепенно стал сухим. На фото запечатлена первая лунка, вырытая починенным буром Curiosity в камне "Дулут".
© Фото : Twitter/A.J. (Drew) FeustelАмериканский астронавт Эндрю Фьюстел выложил в Twitter снимок Амазонки, сделанный с борта МКС.Река Амазонка снятая с борта МКС
© Фото : Twitter/A.J. (Drew) Feustel
Американский астронавт Эндрю Фьюстел выложил в Twitter снимок Амазонки, сделанный с борта МКС.
© Фото : ESOТелескоп VST получил сверхчеткие фотографии туманности Тарантула, самого крупного и бурного региона звездообразования в окрестностях Млечного Пути. На этих снимках можно рассмотреть не только относительно крупные структуры, такие как сам регион R136 или туманности Hodge 301 и NGC 2074, где находятся одни из самых крупных, ярких и при этом пожилых светил этих "звездных яслей", но и относительно мелкие объекты.Туманность Тарантула в галактике Большое Магелланово облако
© Фото : ESO
Телескоп VST получил сверхчеткие фотографии туманности Тарантула, самого крупного и бурного региона звездообразования в окрестностях Млечного Пути. На этих снимках можно рассмотреть не только относительно крупные структуры, такие как сам регион R136 или туманности Hodge 301 и NGC 2074, где находятся одни из самых крупных, ярких и при этом пожилых светил этих "звездных яслей", но и относительно мелкие объекты.
© Фото : Twitter/Scott D. TingleАстронавт NASA Скотт Тингл опубликовал фото корабля "Союз", пристыкованного к МКС.Корабль Союз пристыкованный к МКС
© Фото : Twitter/Scott D. Tingle
Астронавт NASA Скотт Тингл опубликовал фото корабля "Союз", пристыкованного к МКС.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstäd/Seán DoranМежпланетный зонд Juno передал на Землю новые снимки Юпитера, полученные с уникального ракурса "снизу". На фото Большое красное пятно и "вечный" ураган на экваторе Юпитера оказались в верхней части газового гиганта. Снимки позволяют сравнить эту бурю с другими ураганами у южного полюса планеты, которые можно увидеть в нижней части кадра.Новая фотография Юпитера, полученная зондом Juno
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstäd/Seán Doran
Межпланетный зонд Juno передал на Землю новые снимки Юпитера, полученные с уникального ракурса "снизу". На фото Большое красное пятно и "вечный" ураган на экваторе Юпитера оказались в верхней части газового гиганта. Снимки позволяют сравнить эту бурю с другими ураганами у южного полюса планеты, которые можно увидеть в нижней части кадра.
© Фото : Twitter/Ricky ArnoldГрузовой космический корабль Cygnus пристыковался к Международной космической станции 24 мая. Он доставил на орбиту более трех тонн груза, в том числе материалы для исследований и снабжение для экипажа орбитальной лаборатории. Фото приближающегося корабля опубликовал в своем Twitter астронавт НАСА Рики Арнольд.Грузовой корабль Cygnus подлетает к Международной космической станции. 24 мая 2018 года
© Фото : Twitter/Ricky Arnold
Грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к Международной космической станции 24 мая. Он доставил на орбиту более трех тонн груза, в том числе материалы для исследований и снабжение для экипажа орбитальной лаборатории. Фото приближающегося корабля опубликовал в своем Twitter астронавт НАСА Рики Арнольд.
© NASA / ESA, and the LEGUS teamБлагодаря ультрафиолетовым снимкам телескопа "Хаббл" удалось получить сверхчеткие изображения галактики NGC 6744, которая находится в созвездии Павлин примерно в 30 миллионах световых лет от Земли. NGC 6744 считается "близняшкой" нашего Млечного пути во всем, кроме размера. NGC 6744 в два раза больше нашей галактики.Галактика NGC 6744 в созвездии Павлин
© NASA / ESA, and the LEGUS team
Благодаря ультрафиолетовым снимкам телескопа "Хаббл" удалось получить сверхчеткие изображения галактики NGC 6744, которая находится в созвездии Павлин примерно в 30 миллионах световых лет от Земли. NGC 6744 считается "близняшкой" нашего Млечного пути во всем, кроме размера. NGC 6744 в два раза больше нашей галактики.
© Фото : Twitter/A.J. (Drew) FeustelАстронавт NASA Скотт Тингл с борта МКС сфотографировал извержение вулкана Килауэа на Гавайях. "Мы надееvся, - написал Тинг в Twitter, что те, кто находятся рядом с вулканом не пострадают".Извержение вулкана Килауэа на Гавайях снятое с борта МКС. 14 мая 2018 года
© Фото : Twitter/A.J. (Drew) Feustel
Астронавт NASA Скотт Тингл с борта МКС сфотографировал извержение вулкана Килауэа на Гавайях. "Мы надееvся, - написал Тинг в Twitter, что те, кто находятся рядом с вулканом не пострадают".
© Solar Dynamics Observatory, NASANASA опубликовало запись активности магнитного поля Солнца. Ролик был сделан с использованием света глубокого ультрафиолетового диапазона и окрашен в голубой цвет. Благодаря этому стала видна одиночная область солнечной активности.Активность магнитного поля Солнца
© Solar Dynamics Observatory, NASA
NASA опубликовало запись активности магнитного поля Солнца. Ролик был сделан с использованием света глубокого ультрафиолетового диапазона и окрашен в голубой цвет. Благодаря этому стала видна одиночная область солнечной активности.
© ESA/Hubble & NASA // Judy Schmidt (Geckzilla)Орбитальная обсерватория "Хаббл" обнаружила в созвездии Льва галактику, чье притяжение "закрутило" свет более далекого звездного скопления в своеобразную арку. Галактика SDSS J1156+1911 находится на расстоянии примерно в 7,5 миллиарда световых лет от Земли. По размерам она примерно равна Млечному Пути. Благодаря своей массе, эта галактика искривляет и усиливает свет другой, расположенной за ней и удаленной от нас на еще большее расстояние. Расположение древней галактики и SDSS J1156+1911 не совсем совпадают, из-за чего становится видна "арка", окрашенная в зеленый цвет.Зеленая арка в созвездии Льва, открытая Хабблом
© ESA/Hubble & NASA // Judy Schmidt (Geckzilla)
Орбитальная обсерватория "Хаббл" обнаружила в созвездии Льва галактику, чье притяжение "закрутило" свет более далекого звездного скопления в своеобразную арку. Галактика SDSS J1156+1911 находится на расстоянии примерно в 7,5 миллиарда световых лет от Земли. По размерам она примерно равна Млечному Пути. Благодаря своей массе, эта галактика искривляет и усиливает свет другой, расположенной за ней и удаленной от нас на еще большее расстояние. Расположение древней галактики и SDSS J1156+1911 не совсем совпадают, из-за чего становится видна "арка", окрашенная в зеленый цвет.
© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровРоссийский космонавт Антон Шкаплеров с борта МКС сфотографировал берег Туниса, Сицилию и Мальту. "Их разделяют сотни километров, а мы пролетели эту красоту за несколько секунд", - отметил космонавт.Берег Туниса, Сицилия и островное государство Мальта снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
Российский космонавт Антон Шкаплеров с борта МКС сфотографировал берег Туниса, Сицилию и Мальту. "Их разделяют сотни километров, а мы пролетели эту красоту за несколько секунд", - отметил космонавт.
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Каждым кораблем на борт МКС доставляется более 2,5 тонны грузов. Ежегодно проводится запуск трех грузовых кораблей.

После переноса пусков "грузовиков" с ракет "Союз-У" и "Союз-ФГ" на ракету "Союз-2" они выполняются только с 31-й площадки космодрома "Байконур".

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