Россия разработала несколько вариантов облика многоразовой ракеты

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские разработчики многоразовой "крылатой" ракеты проработали несколько вариантов ее облика, сообщил журналистам заместитель генерального директора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина по управлению проектами Дмитрий Герасимов.

Ранее в Фонде перспективных исследований РИА Новости сообщили, что испытания первой многоразовой возвращаемой космической ракеты намечены в России на 2022 год. Система предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту полезной нагрузки до 600 килограммов. По предварительным расчетам, стоимость вывода будет в полтора-два раза ниже, чем у обычных ракет подобного класса. Каждый управляемый блок рассчитан на 50 полетов без замены маршевых двигателей, работающих на криогенном топливе "жидкий кислород — сжиженный метан". Запускать ракеты планируется с мобильных комплексов.

"В рамках аванпроекта подготовлены различные варианты компоновки, просчитана аэродинамика, весовая сводка и прочее. После принятия решения о продолжении этой работы мы приступим к техническому проектированию, целью которого станет создание ряда летных демонстраторов", — сказал Герасимов.

Работы проводились специалистами Фонда перспективных исследований, Роскосмоса и АО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева" ("ЭМЗ Мясищева" входит в Дивизион транспортной авивации ПАО "ОАК", где головной компанией является "Ильюшин").

По словам Герасимова, изучив проекты многоразовых ракет-носителей, специалисты пришли к выводу, что для России наиболее интересным является именно возвращение самолетным способом.

"Итогом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем, который сможет выполнить весь цикл испытаний, начиная со старта и выведения на необходимую высоту, заканчивая возвращением и автоматической посадкой", — рассказал Герасимов.

В настоящее время многоразовые ракеты-носители созданы только двумя частными американскими компаниями — SpaceX и Blue Origin.