На Байконур отправили ракету "Протон-М" для запуска спутников Минобороны

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М" тяжелого класса отправлена на космодром "Байконур" для подготовки к выводу на орбиту спутников Минобороны, говорится в сообщении Центра имени Хруничева.

"Центр Хруничева отгрузил и отправил на космодром "Байконур" блоки ракеты-носителя "Протон-М", разгонный блок "Бриз-М" и головной обтекатель. Данная ракета-носитель предназначена для запуска полезной нагрузки в интересах министерства обороны РФ", — отмечается в сообщении.

"Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева" является разработчиком и серийным изготовителем ракет "Протон", разгонных блоков серии "Бриз" и семейства "Ангара". Центр Хруничева является владельцем контрольного пакета акций компании International Launch Services — ILS, (город Рестон), США. ILS принадлежит эксклюзивное право на маркетинг и коммерческую эксплуатацию "Протона".