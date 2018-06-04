Ракету "Союз" с символами ЧМ-2018 установили на стартовую площадку

Символика Чемпионата мира по футболу 2018 на корпусе транспортного пилотируемого корабля Союз МС-09. Архивное фото

Символика Чемпионата мира по футболу 2018 на корпусе транспортного пилотируемого корабля Союз МС-09. Архивное фото

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 4 июн – РИА Новости. Ракету "Союз-ФГ", которой предстоит в среду вывести на траекторию полета к Международной космической станции корабль "Союз МС-09" с экипажем из трех человек, установили на стартовой площадке, передает корреспондент РИА Новости.

В честь приближающегося чемпионата мира по футболу третью ступень ракеты украсили символами турнира – надписью на синем фоне с узорами и эмблемой, символизирующей русскую иконопись, освоение космического пространства и любовь к футболу.

На "Союзе МС-09" к МКС отправятся россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Александер Герст и американка Серина Ауньон. На станции прибытия нового экипажа ожидают космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Старт ракеты намечен на 14.13 мск среды. Корабль отправится к МКС по стандартной двухсуточной схеме и пристыкуется к малому исследовательскому модулю станции 8 июня в 16.07 мск.

Ранее российские ракеты уже окрашивали особенным образом перед крупными событиями. Так, головной обтекатель ракеты "Союз-ФГ", под которым располагался корабль "Союз ТМА-11М", запущенный 7 ноября 2013 года, был украшен символами зимней Олимпиады в Сочи. Последняя запущенная к МКС в 2017 году ракета была украшена портретом прославленного советского конструктора Сергея Королева и надписью о его 110-летнем юбилее.

В честь 55-летия первого полета человека в космос на обтекатель ракеты "Союз-ФГ" был нанесен портрет Юрия Гагарина в синем и белом цветах. Тогда, в 2016 году, к МКС запускали корабль "Союз ТМА-20М".