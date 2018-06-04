Российские ученые создали материал с рекордной температурой плавления

ВЛАДИВОСТОК, 4 июн — РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и ДВО РАН создали перспективный тугоплавкий материал с рекордной температурой плавления, сообщает ДВФУ.
Чистый образец получен в экстремальных условиях синтеза смеси порошков карбида и нитрида гафния. Ученые отмечают, что новый материал можно применять в термоядерной энергетике, космическом, ракетном и авиационном производстве.
"Мы уверены, что новый материал найдет широкое применение в передовых отраслях промышленности. Сейчас перед нами стоит задача оптимизировать процесс и глубоко изучить пути твердофазных превращений, протекающих в ходе синтеза", — отметил директор Академического департамента ядерных технологий ДВФУ Иван Тананаев.