Спасатели накормили вернувшегося с МКС космонавта черешней‍

КОРОЛЁВ (Московская область), 3 июн — РИА Новости. Спасатели после извлечения из спускаемой капсулы вернувшихся с МКС космонавтов передали российскому астронавту Антону Шкаплерову миску со спелой черешней, которую он сразу попробовал, сообщил корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).
После того, как из спускаемого аппарата извлекли Шкаплерова, в здании ЦУПа впервые раздались аплодисменты.
На Землю вернулись российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. После отстыковки "Союза МС-07" от МКС начала свою работу длительная экспедиция МКС-56, командиром которой стал американский астронавт Эндрю Фойстел. Бортинженеры экспедиции — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавт NASA Ричард Арнольд. Втроём они будут выполнять все работы по проведению научных экспериментов, пока 8 июня на станцию не прибудет следующий экипаж, и экспедиция МКС-56 начнет работу в полном составе.
Как сообщил Центральный военный округ (ЦВО), четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии были ранее переброшены к месту посадки транспортными самолетами Ан-12. Всего в обеспечении задействовано 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе шесть машин-амфибий, а также около 200 человек личного состава.