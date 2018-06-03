Спасатели накормили вернувшегося с МКС космонавта черешней‍

КОРОЛЁВ (Московская область), 3 июн — РИА Новости. Спасатели после извлечения из спускаемой капсулы вернувшихся с МКС космонавтов передали российскому астронавту Антону Шкаплерову миску со спелой черешней, которую он сразу попробовал, сообщил корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).

Ранее в Центральном военном округе (ЦВО) рассказали, что спасатели ЦВО встретят с черешней космонавтов Международной космической станции, возвращающихся на Землю.

После того, как из спускаемого аппарата извлекли Шкаплерова, в здании ЦУПа впервые раздались аплодисменты.

На Землю вернулись российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. После отстыковки "Союза МС-07" от МКС начала свою работу длительная экспедиция МКС-56, командиром которой стал американский астронавт Эндрю Фойстел. Бортинженеры экспедиции — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавт NASA Ричард Арнольд. Втроём они будут выполнять все работы по проведению научных экспериментов, пока 8 июня на станцию не прибудет следующий экипаж, и экспедиция МКС-56 начнет работу в полном составе.

Корабль отстыковался от МКС в 12.16 мск, а его двигательная установка включилась на торможение в 14.48 мск. В 15.17 мск корабль вошел в плотные слои атмосферы. В 15.26 мск была дана команда на открытие основного парашюта. Приземление состоялось в 15.41 мск.

Как сообщил Центральный военный округ (ЦВО), четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии были ранее переброшены к месту посадки транспортными самолетами Ан-12. Всего в обеспечении задействовано 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе шесть машин-амфибий, а также около 200 человек личного состава.