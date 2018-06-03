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РИА Наука
РИА Наука

Три члена экипажа МКС вернулись на Землю

15:4203.06.2018
(обновлено: 17:03 03.06.2018)
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© Фото : госкорпорация "РОСКОСМОС"Приземление СА ТПК Союз МС-07. 3 июня 2018Приземление СА ТПК Союз МС-07. 3 июня 2018
© Фото : госкорпорация "РОСКОСМОС"
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КОРОЛЕВ (Московская область), 3 июн — РИА Новости. В казахстанской степи, недалеко от города Жезказган, приземлилась спускаемая капсула корабля "Союз МС-07" с тремя членами экипажа МКС. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© NASA
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На Землю вернулись российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. Они провели на станции 168 дней.

В ЦУП отметили, что члены экипажа чувствуют себя хорошо, их эвакуировали из спускаемой капсулы. После того как из аппарата извлекли Шкаплерова, в здании ЦУПа впервые раздались аплодисменты. Спасатели передали ему миску со спелой черешней, которую тот сразу попробовал.

Шкаплеров доставил на Землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18. Его привез на станцию другой российский космонавт Олег Артемьев. Мяч будут использовать во время первой игры чемпионата.

За возвращением экипажа наблюдал Дмитрий Рогозин, которого недавно назначили на должность руководителя Роскосмоса.

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© Фото : NASA/Bill Ingalls
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Корабль отстыковался от МКС в 12:16 мск, а его двигательная установка включилась на торможение в 14:48 мск. В 15:17 мск корабль вошел в плотные слои атмосферы. В 15:26 мск была дана команда на открытие основного парашюта.

К месту посадки направились восемь вертолетов Ми-8 и четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии.

Теперь на МКС начала работать длительная экспедиция МКС-56. Ее командир — американский астронавт Эндрю Фойстел. Бортинженеры экспедиции — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавт NASA Ричард Арнольд. Втроем они будут проводить научные эксперименты, пока 8 июня на станцию не прибудет следующий экипаж, и экспедиция МКС-56 начнет работу в полном составе.

Возьмут ли меня в космонавты?
© Инфографика
Возьмут ли меня в космонавты?
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РИА Наука
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Sergey Martin
"приземлилась спускаемая капсула корабля "Союз МС-07" с тремя членами экипажа МКС"
а остальные органы все еще летают ? ))
16:30
03.06.2018
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tomcats
Хорошая новость, плохо то что на нашей МКС сейчас два американца и только один наш, причем американец командует.
15:53
03.06.2018
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Ыхтамнет ЧушькамПотный
tomcats, какаяже она наша.если она международная?всё прихватизировать норовят
16:12
03.06.2018
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