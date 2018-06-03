"Союз МС-07" с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-07" с членами экипажа миссии МКС-54/55 отстыковался от МКС и начал возвращение на Землю, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция посадки.

В составе возвращающегося экипажа – космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт Японского космического агентства (JAXA) Норишиге Канаи. Экипаж провел на станции 168 дней. При этом на станции останется экипаж МКС-55/56 в составе россиянина Олега Артемьева и двух американцев – Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда. Втроём они будут выполнять все работы по проведению научных экспериментов, пока 8 июня на станцию не прибудет следующий экипаж, и экспедиция МКС-56 начнет работу в полном составе.

В 14.48 мск двигатели "Союза МС-07" включатся на торможение, в 15.17 корабль войдет в атмосферу Земли. После чего экипаж испытает перегрузку около 4G, а в 15.26 будет дана команда на открытие основного парашюта. Ожидается, что спускаемая капсула "Союза МС-06" приземлится в казахстанской степи примерно в 15.41 мск.

Антон Шкаплеров должен будет вернуть на землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18, доставленный на станцию 24 марта другим космонавтом Олегом Артемьевым. Как рассказывал сам Артемьев, побывавший в невесомости мяч будет использоваться в ходе первой игры чемпионата.